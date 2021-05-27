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Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:58 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:58

2021 sınav takvimi yayınlandı! Bu yıl 2021 KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 sınav takvimi yayınlandı! Bu yıl 2021 KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak?

Her yıl binlerce vatandaşın gündeminde olan merak ediliyor. ’nin resmi sitesinde tüm sınavların başvuru ve sınav tarihleri yayınlandı. 2021 yılında KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ve diğer sınavların yapılacağı tarih bilgisi kamuoyunun bilgisine sunuldu. Sınavlara hazırlanan vatandaşların sınav takviminde yer alan başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Buna göre; KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak? İşte

ÖSYM sınav takvimi son günlerde sık sık araştırılan konu oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınavın tarihi değişmiş ve ertelenmişti. ÖSYM ise değişen sınav ve başvuru tarihlerini düzenleyerek sınav takvimini güncelledi. KPSS, YKS, ALES, DUS, YDS, YÖKDİL gibi sınavların güncel tarihleri ise merak konusu oldu. Peki KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

ÖSYM'nin 2021 yılında gerçekleştireceği sınav tarihleri belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklanırken sınav tarihlerinde güncelleme olabileceği duyuruldu…

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

DGS sınavı 2021

2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 YKS sınavı

2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM 2021 sınav takvimi yayınlandı! Bu yıl 2021 KPSS, ALES, YÖKDİL, YDS, DGS ne zaman yapılacak?
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