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Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:31 Son Güncelleme: 27.5.2021 09:32

Sebep Eş Anlamlısı Nedir? İşte Sebebin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sebep Eş Anlamlısı Nedir? İşte Sebebin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sebep kelimesinin eş anlamlısının ne olduğu yaşantımızın pek çok noktasında karşımıza çıkmaktadır. Gerek okullarda Türkçe derslerinde gerekse gündelik hayatta konuşma ve yazı dilinde eş anlamlısı (anlamdaşı) olan kelimeler öğrenilmek isteniyor. Bu bilgiler ışığında merak edilerek, ile Sebep Eş Anlamlısı Nedir? şeklindeki soruya yanıt aranıyor. Sebep Eş Anlamlısı Nedir? sorusu cevabı ve tüm detaylar.

Sözcüklerin anlamca ve tür olarak karşılığı olan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler vardır. Söz konusu eş anlamlı kelimeler eğitim-öğretim hayatında ve gündelik hayatta konuşma dilinde, yazı dilinde ve bulmaca çözerken karşımıza çıkabilmektedir. Sebep kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) ise öğrenilmek istenenler arasında yer alırken, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla "Sebep Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırılıyor. Merak edilen Sebep Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna ilişkin yanıtlar ve örnekli açıklamaları burada yer alıyor.

SEBEP EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Arapça kökenli "Sebep" kelimesinin eş anlamlısı

  • Bahane
  • Fırsat
  • Neden
  • Vesile

kelimeleri olarak açıklanıyor.

Sebep kelimesi yerine yukarıda sayılan kelimeler yazı, konuşma dillerinde kullanıldığında cümlede verilmek istenen anlam aynı kalıyor, yalnızca kelimeler farklılık gösteriyor.

SEBEB NEDİR, NE DEMEK?

  • Arapça'dan Türkçe'ye geçen sebep kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe sözlüğünde verilen açıklamaya göre anlamı, " Bir olay veya durumun olmasına - oluşmasına yahut belirli bir hale - konuma gelmesinde neden olan, yol açan şeyler" olarak ifade ediliyor.

Sebeb kelimesi anlamının en net şekilde açıklanması ve anlaşılabilmesi için Cemil Meriç'in eserinde yer alan şu cümle örnek olarak gösterilebilir.

"Her medeniyet çöküş sebeplerini kendi içinde taşır." - Cemil Meriç

SEBEP KELİMESİYLE İLGİLİ DEYİM VE ATASÖZLERİ

DEYİM

  • sebepsiz kalmak

Açıklaması:

Bitkin, yoksul, bitap durumda bulunmak ve bu duruma düşmek.

ATASÖZÜ

  • sebepsiz kuş bile uçmaz

Açıklaması:

Bir iş için yanında yardımcı veya yol gösterici olmadan başarılı olunamayacağını ifade eder.

ATASÖZÜ

  • sebepsiz ölüm olmaz

Açıklaması:

Her kimsenin ölümünün ardında bir neden - sebep olduğu ifade ediliyor.

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Sebep Eş Anlamlısı Nedir? İşte Sebebin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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