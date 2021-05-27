Sene Eş Anlamlısı Nedir? Senenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türk dilinde ve dünya üzerinde konuşulan pek çok dilde insanların birbirleriyle iletişim kurmasının en önemli aracı olan kelimelerin eş anlamlıları (anlamdaş) bulunmaktadır. Bu kelimeler, söz konusu kelimelerin anlamını ve türünü tamamen taşımaktadır ancak yazılış olarak farklılık göstermektedirler. Günlük hayatta bizler dikkat etmesek de, iletişim kurmak amacıyla kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde, kelime tekrarına düşmeme ve cümledeki anlatımın çeşitlilik kazanması açısından bu sözcükleri kullanmaktayız. Eğitim - öğretim kurumlarında ise öğrenim hayatını sürdüren milyonlarca öğrenci, Türkçe dersleri kapsamında bu kelimeleri öğrenmekte ve okullarında oldukları yazılı ve sözlü sınavlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda Türkçe testlerindeki paragraf soruları başta olmak üzere pek çok soru içerisinde de kendisine yer bulmaktadır. Gazete, dergi, kitap, haber ve daha pek çok basılı ya da dijital formattaki kaynakları okurken Sene kelimesini görerek Senenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi edinmek isteyenler "Sene Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile merak edilen Sene Eş Anlamlısı Nedir? sorularının yanıtları ve net anlaşılabilmesi açısında örnekli açıklamaları şu şekilde;

SENE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Anlamdaş kelimeleri merak edilen sene sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları

Yıl

Yüzyıl

Asır

olarak yer almaktadır.

SENE NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan Arapça kökenli sene kelimesinin anlamları ve örnekli açıklamaları şöyle;

Anlam 1: Sene kelimesi isim türünde yıl anlamında cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Buna örnek olarak, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserinde bulunan

"Önde zeytin ağaçları, arkasında yâr / Sene 1946 / Mevsim sonbahar"

ifadeler verilebilir.