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Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:33 Son Güncelleme: 27.5.2021 09:34

Eş Anlamlısı Nedir? Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Soru Eş Anlamlısı Nedir? Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

sözcüğü, günlük hayatta çokca kullanılan bir kelime. Soru sorarken, herhangi bir fikir belirtirken, bir meseleye cevap ararken hep "soru" kelimesini kullanıyoruz. Konuşma dilinin yanında yazı dilinde de "soru" sözcüğü sıkça kullanılıyor. Bu nedenle de kimi zaman soru sözcüğüne eş anlamlı arayarak, "Soru Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt arıyoruz. İşte, sorunun eş anlamlısı olan sözcük...

Günlük hayatta, araştırma yaparken ve birçok alanda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "soru" kelimesi yer alıyor. Bu sebeple de, soru eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, soru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, soru kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

SORU EŞ ANLAMLISI

Soru sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler istifham ve sual sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

SORU NE DEMEK?

  • Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve yanıt gerektiren söz ya da yazı.
  • Genellikle kim, kaç, ne, niçin, nasıl, nerede, neden gibi sözcüklerle ya da [mi, mı, mu, mü] soru ekleriyle kurulan söz.
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Soru Eş Anlamlısı Nedir? Sorunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?
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