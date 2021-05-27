Soru Zıt Anlamlısı Nedir? Sorunun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçe ve diğer tüm dünya dillerinde yer alan kişiler arasındaki iletişimi sağlamanın en temel taşı olan kelimelerin eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri olduğu gibi anlam bakımında tam tersini ifade eden zıt anlamlıları da bulunmaktadır. Bu kelimeler eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere eş anmalı ve zıt anlamlı sözcükler olarak Türkçe derslerinde yer alan konu aracılığıyla öğretilmektedir. Öğrencilere öğretilen bu kelimeler okuldaki sınavlarda, kompozisyon yazılılarında sorulurken, öğrencilerin gelecekleri için önem arz eden liselere, üniversitelere giriş sınavları ve hatta ALES, KPSS gibi merkezi sınavlarda Türkçe testinde yer alan paragraflarda ya da tek başına soru olarak gelebilmektedir. Öte yandan günlük hayatımızda kullandığımız ve kendimiz ifade ettiğimiz konuşma ve yazma dillerinde anlatılmak istenenin tam tersini söylemek istediğimiz bu karşıt anlamlı sözcükler karşımıza çıkmaktadır. Okunan makale, haber yazısı, dergi, kitap ve daha pek çok basılı ya da dijital kaynakta Soru kelimesiyle karşılaşanlar Sorunun Zıt Anlamlısı Olan Sözcüğün ne olduğu konusunda bilgi edinmek isteyerek "Soru Zıt Anlamlısı Nedir?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyorlar. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla birlikte merak edilen "Soru Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıtları ve konuyla ilgili bilgilerin net anlaşılabilmesi için örnekli açıklamaları şöyle;

SORU ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Soru kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt (karşıt) anlamlı kelimeleri,

Cevap

Yanıt

olarak yer almaktadır.

İçerisinde soru kelimesi yer alan kurallı ve anlamlı bir Türkçe tümcede, soru kelimesi yerine yukarıda yer alan sözcükler eklenmesi durumunda cümledeki anlam tamamen tersi olarak değişim gösterecektir.

SORU EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte soru kelimesinin eş anlamlısı olarak yer alan sözcükler