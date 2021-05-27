TRY ne demek? TRY para birimi açılımı nedir?

İnternet alışverişlerinde ülkelerin para birimleri simgelerle ifade ediliyor. Yabancı sitelerden alışveriş yapanların karşılaştığı TRY ifadesi bir para birimidir. Türk lirasının yıllar içinde simgesinin ve adının değiştiği bilinir. TRY açılımı ve simgesi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

TRY NE DEMEK?

TRY Türk lirasının kısaltmasıdır. Uluslararası mecralarda, dijital borsalarda ve alışveriş sitelerinde Türk Lirası TRY kodu ile kısaltılır.

TRY AÇILIMI NEDİR?

Türk Lirasının kısaltması ülkemizde TL olarak bilindiği için TRY ifadesi zaman zaman kafa karışıklığına neden olabiliyor. Türk lirasının resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli olduğu biliniyor. Son zamanlarda bir de (gayrı resmi olarak da olsa) Suriye Geçici Hükûmetinin hakim olduğu bölgelerde kullanıldığı bilinen Türk Lirası TRY kodu ile temsil ediliyor.

Türk lirasının simgesi ise 1 Mart 2012 tarihinden beri Tülay Lale'nin tasarımı olan (₺) üzerinde yukarı yönlü iki çigi bulunan küçük T harfidir.

Bu sembol, 8 Eylül 2011 tarihli "TL Simgesi Yarışması"ndan birinci çıkmıştır. Türl Lirası simgesi olan ₺ sembolünün anlamı da oldukça manidardır. Küçük T harfinin üzerinde bulunan iki yan çizgi doğu ile batı arasında köprüyü temsil eder. T harfinin ucunun yukarı doğru yükleyen bir çıpaya benzemesinin nedeni ise güveni sembolize etmesidir.

Türk lirasının sembolü olan ₺ simgesi para değerinin soluna yazılır. (Örnek: ₺25)

TRY PARA BİRİMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılan Türk lirasının alt birimi kuruştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra yapılan inkılaplardan biri olarak hayatımıza giren Türk lirası kağıt banknotlar ve madeni paralar olmak üzere iki şekilde basılır.

Bir dönem Türk lirasına değer kazandırmak ve itibarını yükseltmek adına paradan altı sıfır atılmış ve geçici olarak Türk lirasının tedavülden kaldırılmasına karar verilmiştir. 2005-2008 dönemini kapsayan bu süreçte paralar Yeni Türk Lirası olarak adlandırılmış ve YTL koduyla kısaltılmıştır. 2009 yılında Yeni Türk Lirası birimindeki "yeni" kelimesi kaldırılmış ve Türk parasının adı yeniden Türk lirası olmuştur.