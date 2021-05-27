Uçak Eş Anlamlısı Nedir? TDK'ye göre Uçak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Uçak eş anlamlısı olan kelime, daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime olarak bilinir. Uçak eş anlamlısı olan sözcük, günümüzde gücünü yitirmiş sözcükler arasında yerini alır. Bu kelime yerine dilimizde daha çok uçak kelimesi tercih edilmektedir. Bu kapsamda; uçak eş anlamlısı nedir, hangi sözcüktür?

UÇAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Uçak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tayyare" sözcüğüdür. Tayyare sözcüğü, günümüzde etkisini yitirmiş bir kelime olarak bilinirken daha çok eski zamanlarda kullanılan sözcükler arasında yerini almaktadır. Tayyere kelimesi yerine dilimizde uçak kelimesinin kullanımı daha yaygın olmakla birlikte okunuşları ve yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan iki kelime olarak bilinirler.