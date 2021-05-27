YKS ne zaman yapılacak, ertelenir mi soruları adayların gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversite hayali ile 2021 YKS'ye katılım gösterecek olan adaylar, çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Bu noktada, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavına dair bilgiler merak konusu oldu.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, ERTELENECEK Mi?

Araştırılan konuların başında 2021 YKS ertelenecek mi sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile birçok sınavın tarihleri değiştirilmişti. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken YKS sınav tarihi de belli oldu.