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Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:46 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:46

yapılacak ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak?

olarak da bilinene için geri saıym sürüyor. Milyonlarca aday, hayallerindeki üniversite için son çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında ise 2021 yapılacak ve tarihi değişti mi sorusu geliyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile çeşitli sınavların tarihi ertelenmişti. Peki, YKS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? İşte, 2021 YKS sınav tarihi ve üniversite sınavı tarihi değişir mi konusuyla ilgili son gelişmeler

YKS ne zaman yapılacak, ertelenir mi soruları adayların gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversite hayali ile 2021 YKS'ye katılım gösterecek olan adaylar, çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Bu noktada, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavına dair bilgiler merak konusu oldu.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, ERTELENECEK Mi?

Araştırılan konuların başında 2021 YKS ertelenecek mi sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 nedeni ile birçok sınavın tarihleri değiştirilmişti. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken YKS sınav tarihi de belli oldu.

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?

2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS için sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması öngörülüyor.

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Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak?
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