Yaz Eş Anlamlısı Nedir? Yazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel Türkçe'mizde bulunan ve bizlerin diğer insanlarla olan iletişimimizi sağlamamızda en önemli araç olan kelimelerin, eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinden yazılış bakımından ayrılsa da anlam ve tür bakımından birbirlerinin aynısıdır. Yedek sözcük olarak da anlamlandırabileceğimiz bu kelimeler, eğitim - öğretim kurumlarında okuyan milyonlarca öğrenciye Türkçe dersleri kapsamında öğretilirken, bu eğitim sırasında verilen bilgiler okullarda yapılan yazılı, test ya da sözlü sınavlarda, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında sorulabilirken, ALES ve KPSS gibi sınavlarda da Türkçe testleri içerisinde paragraf soruları içerisinde ya da tek başına soru olarak kendisine yer bulabilmektedir. Günlük yaşamımızda kişilerarası iletişimde kullanılan konuşma ve yazma dillerinde sözcük tekrarı yaşamamak ve daha sade ve zengin bir anlatım yakalamak konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. Okudukları kitap, dergi, makale, haber, köşe yazısı gibi yazılı kaynaklarda ya da izledikleri bir televizyon yayınında Yaz kelimesine denk gelenler Yazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili detayları merak ederek "Yaz Eş Anlamlısı Nedir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Türkçe alanından en doğru ve güvenilir bilgiyi edinebileceğimiz Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla birlikte öğrenilmek istenen Yaz Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinin eserlerinde yer alan ifadelerle örnekli açıklamaları şu şekilde;

YAZ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yaz sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri

Mevsim

olarak yer almaktadır.

YAZ NEDİR, NE DEMEK?

İsim türünde Türkçe'de yer alan yaz kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan anlamları ve cümle içerisinde kullanılmış örnekli açıklamaları şöyle;

Anlam 1: Dünya üzerinde Kuzey Yarım Kürede (KYK) 21 Haziran ile 23 Eylül tarihlerinde, güney yarım küre bölümünde ise 21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında etkisini gösteren sıcak özellikli mevsim çeşididir.

Cümle içerisinde kullanılmasına örnek olarak ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserinde yer alan

"Çok sıcak bir yaz gecesiydi."

ifadesi gösterilebilmektedir.