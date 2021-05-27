Hem mecaz hem de gerçek anlamı olarak sıkça kullanılan sözcüklerden biri olan zaman kelimesinin eş anlamı merak ediliyor. Alternatif olarak kullanılabilen kelimeler olarak zaman eş anlamlısı olan sözcük de kullanılmaktadır. Bir sürenin belli bir parçası olarak tanımlanan, bir iş ve oluşun geçmekte olduğunu ya da geçtiğini gösteren bir tanım olarak bilinen zaman eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ZAMAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Zaman kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan kelime vakit kelimesidir. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki kelimenin anlamı aynıdır. Bu iki kelime aynı anlam üzerinden değerlendirilebilmektedir. Hem gerçek hem mecazi anlamda aynı anlamı taşımaktadırlar.

ZAMAN NE ANLAMA GELİR?

Zaman ya da vakit, ölçülmüş ya da ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir süreklilik anlamı taşır. Tarih boyunca pek çok alanda pek çok çalışmada kullanılan önemli alanlardan bir tanesidir.

ZAMAN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

'Onun biraz zamana ihtiyacı var'

'Zaman su gibi akıp gidiyor'

ZAMANIN EŞ ANLAMLISI VAKİT CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

''Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım.''

''Her daim işe vaktinde gelir ve hemen işine başlar''