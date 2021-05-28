AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi!

AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise gözler bahar dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Güz dönemi vize sınavlarının çevrimiçi olarak belirli tarihler aralığında yapıldığı sınavlar bu dönemde online çevrimiçi olacak. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili detaylar…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarının pandemi süreci sebebiyle online olarak yapılacağı açıklanmıştı. Kurum tarafından yayımlanan takvime göre AÖF final sınavları 29 Mayıs- 7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Haberimizden, AÖF sınav tarihlerine ve sınav takvimine ulaşabilirsiniz.
Online Sınavlarda Açık Uçlu Soru Sorulacak!
Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi final sınavı programlarında 4 yıllık lisans bölümü sınavlarına katılacak öğrenciler için açık uçlu sorular hazırladı. Çevrimiçi sınavlarda öğrenciler açık uçlu kısa ve uzun cevaplı sorulara yanıt verecek. Üniversiteden yapılan açıklamada açık uçlu sorulacak lisans bölümleri duyuruldu.
AÖF dönem sonu sınavları; 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında, 4. ve 8. yarı dersleri için ise 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanacak.
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Bahar Dönemi final sınavları online (çevrim içi) olarak yapılacak.