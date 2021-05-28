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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:24 Son Güncelleme: 28.5.2021 10:24

sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 Açıköğretim Fakültesi ve sınav takvimi!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme öğrencileri için final sınav tarihleri merak konusu oluyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8.yarıyıl dersleri sınavları iki grup halinde sınavlara katılacak. Vize sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi final sınavlarının da online yapılacağı biliniyor. Bahar dönemi çevrimiçi (online) final sınav giriş belgesi, internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi ve sınav takvimi

AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise gözler bahar dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Güz dönemi vize sınavlarının çevrimiçi olarak belirli tarihler aralığında yapıldığı sınavlar bu dönemde online çevrimiçi olacak. Peki AÖF final sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili detaylar…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarının pandemi süreci sebebiyle online olarak yapılacağı açıklanmıştı. Kurum tarafından yayımlanan takvime göre AÖF final sınavları 29 Mayıs- 7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Haberimizden, AÖF sınav tarihlerine ve sınav takvimine ulaşabilirsiniz.

AÖF DUYURUSU!

Online Sınavlarda Açık Uçlu Soru Sorulacak!

Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi final sınavı programlarında 4 yıllık lisans bölümü sınavlarına katılacak öğrenciler için açık uçlu sorular hazırladı. Çevrimiçi sınavlarda öğrenciler açık uçlu kısa ve uzun cevaplı sorulara yanıt verecek. Üniversiteden yapılan açıklamada açık uçlu sorulacak lisans bölümleri duyuruldu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2021 AÇIK ÖĞRETİM AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

AÖF dönem sonu sınavları; 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında, 4. ve 8. yarı dersleri için ise 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bahar Dönemi final sınavları online (çevrim içi) olarak yapılacak.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi!
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