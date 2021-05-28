Kırıkkale Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale Üniversitesi'nde 28.06-02.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan TSE Dış Tetkik hazırlıkları kapsamında Birim Kalite Temsilcileri ve İdari Birim yöneticilerinin risk yönetimi kapsamındaki eksikliklerini gidermek amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi yapıldı. Merkezi Derslikler Binasında yapılan ve Türk Standartları Enstitüsü Eğitmeni Mesude Özdemir tarafından verilen eğitime Kalite Yönetim Temsilcisi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan ile Üniversite kalite temsilcileri katıldı.

YENİ SÜREÇLERE UYARLANMASI LAZIM

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, 2014 yılından bugüne Kırıkkale Üniversitesi'nde kalite çalışmalarının devam ettiğini belirterek Üniversite olarak kalite anlayışlarını ve hizmetleri sürekli olarak daha ileriye taşıma çabası içerisinde olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Başalan konuşmasında, "Yapmış olduğumuz kalite çalışmalarımızı eğitim süreçleriyle desteklemeye çalıştık ve bugün bu konuda kendisini ispat etmiş TSE'den eğitim alıyoruz. Eğitim boyunca sürece dinamik katılımınız sizlere önemli katkı sağlamakla birlikte bir ay sonra gerçekleşecek olan dış tetkik sürecini başarılı bir şekilde geçirmemiz adına faydalı olacaktır. Dış tetkiklerde majör ve minör tetkik yapılarak büyük ve küçük risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Mevzuat ve yönetmelikler değişiyor, buna bağlı olarak form ve dokümanlar değişiyor. Bu süreçte bu formların revize edilmesi ve yeni süreçlere uyarlanması lazım. Eğitim sırasında hocamız tarafından bu konular hakkında sizlere bilgi verilecektir. Bu eğitimlerin hazırlanmasında emeği geçen Kalite Birimi koordinatör ve idari personeline teşekkür ediyorum"

TEMSİLCİLERE BİLGİ VERİLDİ

Rektör Yardımcısı Başalan'ın konuşmasının ardından başlayan eğitimin ilk gününde Türk Standartları Enstitüsü Eğitmeni Mesude Özdemir, eğitimin amacı, proses yaklaşımı, PUKÖ modeli (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al), proseslerin sırası ve etkileşimlerinin belirlenmesi, proseslerin yönetimi konularında kalite temsilcilerine bilgi verdi ve pratik çalışmalar eşliğinde sorulara cevap verdi. Türk Standartları Enstitüsü Eğitmeni Mesude Özdemir, eğitimin ikinci gününde ISO 9001:2015 ve risk, risk yönetim süreci, terimler ve tarifler, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, risk ve fırsatların belirlenmesi, faaliyetlerin oluşturulması, risk ve fırsatlara yönelik faaliyetlerin KYS prosesleri ile entegrasyonu hakkında bilgi vererek örnekler üzerinden açıklamalarda bulundu ve kalite temsilcilerinin sorularına cevap verdi. Başalan'ın Türk Standartları Enstitüsü Eğitmeni Mesude Özdemir'e ebru tablosu hediye etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.