KPSS başvuru ücreti, tarihleri gibi tüm detaylar, bugün akşam saatlerinden itibaren memur olma hayali kuran ve bu sene gerçekleşecek olan sınava katılım sağlamak isteyen binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Her yıl belirlenen tarihlerde düzenlenen A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarının Ağustos ayında düzenleneceği biliniyor. Buna göre; ÖSYM 2021 KPSS başvuruları ne zaman saat kaçta başlıyor, başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? Gibi sorular gece 00.00'dan itibaren yanıt aramaya başladı. İşte KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti gibi tüm detaylar…
2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuruları henüz başlamadığı için ÖSYM'de aktif bir KPSS linki bulunmuyor. Ancak KPSS başvuru ekranı 28 Mayıs'tan itibaren aktif olacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Buradan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekir. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir.
2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.
2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ
2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin yüzde 29 zamlı olması bekleniyor. Bu yılki KPSS ücretleri açıklandığında haberimizde yer alacak.