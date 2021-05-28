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Giriş Tarihi: 28.5.2021 08:12 Son Güncelleme: 28.5.2021 08:12

| Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş telafi eğitimi açıklaması: Haziran ayında başlıyor

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş telafi eğitimi açıklaması: Haziran ayında başlıyor

Milli Eğitim Bakanı , sosyal medyadan hesabından açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, eğitimde telafi uygulamalarının başlayacağını belirtirken "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş telafi eğitimi açıklaması: Haziran ayında başlıyor
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