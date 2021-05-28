SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş telafi eğitimi açıklaması: Haziran ayında başlıyor

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.