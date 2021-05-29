10 maddede doğru okul tercihi

Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2 Temmuz'da sona erecek. Okula yeni başlayacak olanlarla birlikte liseye geçecek öğrenci ve veliler için bu yaz yine yoğun bir telaş başlayacak. Özellikle çocuklarını özel okula göndermek isteyen veliler için bu süreç biraz daha zaman alıyor. Veliler hem çocuklarının ilgi ve yeteneklerine cevap verebilen hem de bütçelerine uygun bir okul arayışına girerken yaz mevsiminde yoğun bir mesai harcıyor. Peki okul tercihi yaparken hangi kriterlere dikkat edilmeli? Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili Cem Gülan bu kriterleri 10 maddede şöyle özetledi:Anne babalar özel okul tercihinin uzun soluklu bir yolculuk olduğunu bilmeli ve baştan çok iyi planlama yapmalıdır. Ekonomik durumlarını ve geleceğe yönelik ihtimalleri iyi hesaplamalıdır. Özellikle birden çok çocuk sahibi olan ya da olmayı planlayan aileler daha da dikkatli düşünmelidir. Sağlıklı planlama yapacak ebeveynler için sürdürülebilir özel okul seçimi mümkündür.Pek çok özel okulun çeşitli gerekçelere verdiği ciddi burslar olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin akademik başarı, sanatta, sporda elde edilen ulusal ve uluslararası başarılar ve ailenin ekonomik durumu gibi.Özel okul seçiminde en yararlı yol hedeflerindeki okulların mevcut velilerinden ve mezunlarından bilgi almaktır. Bu yöntem okul seçiminde en doğru yoldur ancak bu araştırma mümkün olduğu kadar çok veli ile yapılmalıdır. Zira bir veli çok olumlu izlenime sahipken bir başka veli aynı derecede olumsuz izlenime sahip olabilir.Velilerin çocukları ile birlikte okulları doğrudan giderek incelemesi, yönetici ve öğretmenleri ile tanışması, mümkünse okulun sahibini araştırması en önemli unsurdur. Ayrıca veliler okulun kaç yıllık geçmişi olduğuna, geçmişte karşılaşılan krizlerde ayakta kalıp kalamadığına ve köklü bir geçmişi olup olmadığına da dikkat etmelidir.Okulun büyüklüğü ya da küçüklüğü tercih nedeni olmamalıdır. Ancak okulun eve mümkün olduğu kadar yakın olması öğrencinin her gün yolda kaybedeceği zaman ve maruz kalacağı yorgunluk açısından son derece önemlidir.Hiç şüphesiz şu anda yaşanan küresel salgın günümüzde ve gelecekte okul seçimini derinden etkileyecek kriterler arasına girmiştir. Her şeyden önce okulun hijyene verdiği önem ve okulda sağlanan ortamın temizliği dikkatle gözden geçirilmelidir.Uzaktan öğretimin sadece salgın döneminde başvurulacak bir araç olmadığı, gelecekte mevcut öğretimin bir parçası olacağı ve ihtiyaç durumunda öğrencinin yararına kullanılabileceği de unutulmamalıdır. Uzaktan öğretimin bizzat öğretmenin yaptığı canlı ders olarak sunulması, öğrencinin ilgisinin canlı tutulması ve verilen öğretimin ölçülebilmesi son derece önemli unsurlardır.: Özel okulun, kanun ve kurallara uygun hareket etmesi, milli ve manevi değerlere bakışı, kalıcılık ve tecrübe açısından yeterli düzeyde eğitim, öğretmenlerine hizmet içi eğitim vermesi, rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermesi ve okul içi disiplini sevgi saygı çerçevesinde sağlaması yönünden bilgi edinilmesi de yararlı olacaktır.Hiç şüphesiz okulun veliye verdiği önem, veli ile işbirliği yapması, veliden gelen geri dönüşleri hızlı değerlendirmesi, sağlıklı bilgilendirme, çocuğun geleceği için denklemin vazgeçilmez parçasıdır.Lise seviyesinde özel okul seçimi sırasında öğrencinin sadece sınavda elde ettiği başarıya değil bir önceki okul kademesinde elde ettiği başarının bu okulu devam ettirmeye yeterli olup olmayacağı da dikkate alınmalıdır. Özellikle hazırlık sınıfları olan ve bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların seçimi konusunda öğrencinin dil yeteneği ve daha önce bu dille ne derece tanışmış olduğu da önemli bir kriterdir.