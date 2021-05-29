Mükerrer başvuru bankacılık sektöründe sıkça karşılaşılan bir terim olmakla birlikte banka müşterilerinin şikayetçi olduğu bir durumdur. Bu terimle ilk kez karşılaşanlar ve bu durumla ilgili mağduriyet yaşayanlar mükerrer başvuru ne demek, mükerrer başvuru nedir, mükerrer kredi kartı ne demek sorularına cevap arıyor.

MÜKERRER NE DEMEK?

Mükerrer Arapça kökenli bir kelime olup tekrir kökünden türetilmiştir. Cümlede sıfat göreviyle kullanılan bu sözcük, tekrarlı, tekrar eden, birden fazla örneği olan manasına gelir. Defalarca olan, yinelenen anlamlarını da içinde bulundurur. Mükerrer sıfatıyla kurulmuş tamlamalarda, ismin tekrarladığı ve birden fazla defa görüldüğü anlaşılır.

MÜKERRER İŞLEM NE DEMEK?

Çeşitli iş kollarında birden fazla gerçekleşen işlemleri ifade etmek üzere mükerrer işlem terimi kullanılır. Bazen bir defa yapılması gereken işlemin iki kez yapılması durumunda, hatalı çoklu işlemler için bu ifade kullanılır. Muhasebe ve bankacılık terimi olarak sıkça rastlanır.

MÜKERRER BAŞVURU NEDİR?

Mükerrer başvuru ise bazı bankaların kişilerin haberi olmaksızın yaptığı işlemleri ifade eder. Bir adet kredi kartı olan kişi için ikinci bir kredi kartının gönderilmesi durumuna mükerrer kredi kartı satışı adı verilir.

MÜKERRER KREDİ KARTI BAŞVURUSU NEDİR?

Aynı şekilde kişinin haberi ve onayı olmaksızın onun adına bankanın başvuruda bulunması da mükerrer başvuru olarak adlandırılır. Bazı banka şubeleri ya da yüksek prim almayı hedefleyen banka çalışanları bu uygulamaya başvurmaktadır. Bu durumla karşı karşıya kalındığında bu durumun BDDK'ya bildirilmesi gerekir.

MÜKERRER İŞLEMLER İÇİN İTİRAZ YOLU AÇIK MI?

Kişi kendi rızası dışında gerçekleşen bu mükerrer işlemler için bankaya itiraz hakkına sahiptir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) şikâyet yolu da açıktır. Bankacılık işlemlerinde mutlaka ek hesap açılıp açılmayacağının sorulması gerekir. Her bankanın ve banka çalışanın aynı olmadığı göz önünde bulundurularak, kişinin onayı dışında kredi kartı ve kredi başvurusunda bulunulmayacağının teyit edilmesi gerekir.