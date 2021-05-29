Mükerrer Suçlar Nelerdir? Mükerrer Suç Ne Demek?

Hukuk alanında sıkça kullanılan mükerrer suçlar terimi, Hukuk terimlerini araştıran kişilerce inceleniyor. Suçun tekrarını ifade etmek üzere kullanılan suçta tekerrür terimi ile birlikte, bundan doğan mükerrer suç ne demek sorgulamaları gündemi meşgul ediyor. Mükerrer suçlar nelerdir sorgusu da pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgi.

MÜKERRER TDK ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli bir sıfat olan mükerrer sözcüğü tekrîr yani "tekrar etmek" sözcüğüne dayanmaktadır. Tekrarlı, tekrar olunmuş, tekrarlayan, iki ya da daha fazla örneği olan manalarına gelmektedir. Defalarca yapılan, yinelenen manalarında kullanılır. Yani bir ismin önünde "mükerrer" sıfatı görülürse, söz konusu ismin tekrarlayan bir durumu temsil ettiği anlaşılmalıdır.

MÜKERRER SUÇ NE DEMEK?

Suçta tekerrür başlığı altında incelenen ve yinelenen suçlara mükerrer suç adı verilir. Bir suçlunun mükerrir sayılabilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Tekerrüre esas olan cezalardan hüküm giymiş olan kişilerin cezaları farklı şekilde infaz edilir.

HANGİ SUÇLAR MÜKERRER?

Suçta tekerrürün çeşitleri, genel-özel tekerrür, milli-milletlerarası tekerrür, gerçek-mefruz tekerrür ile süreli-süresiz tekerrür olarak sınıflandırılmıştır. Mükerrer sayılan suçlar başlığı altında belli bir suç söz konusu değildir. Mükerrer suç her suç türü için geçerli olabilir. Ancak cinayet, hırsızlık, gasp, taciz, kaçakçılık gibi suçlarda mükerrere daha çok rastlanır.

MÜKERRER SUÇLAR NELERDİR?

TCK 58. Maddesine göre, önceden işlenen bir suçtan ötürü verilen hüküm kesinleştikten sonra, yeni bir suç işlenirse tekerrür hükümleri uygulanır. Tekerrür hükümlerinin uygulanması için cezanın infaz edilmiş olmasına gerek yoktur.

MÜKERRİR NE DEMEK?

Önceden işlenen bir suçtan ötürü verilen hüküm kesinleştikten sonra, suçun yenilenmesi halinde suçta tekerrür gerçekleşmiş olur. Burada işlenen suç mükerrer suç, suçu işleyen de mükerrir olarak adlandırılır. Türk Ceza Kanunu'nun 58. Maddesi ile yargılanan sanıklar mükerrirdir. Terör, cinsel suçlar, kadına şiddet ve adam öldürme suçlarının tekerrüründe af yolu kesinlikle kapalıdır.