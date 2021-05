Nice Ne Demek? İngilizce Nice To Meet You Kalıbının Anlamı Nedir?

İngilizce'de tanışma ve sohbet içerikli konuşmalarda "nice to meet you" cümlesine sıkça rastlanır. Bu cümlenin anlamı pek çok kişi tarafından bilinmemekte ya da yanlış bilinmektedir. Yanlış kullanımdan kaçınmak isteyen vatandaşlar, bu ifadeyi nice ne demek, nice to meet you kalıbının anlamı nedir gibi sorularla araştırıyor. İşte bu kalıbın Türkçe karşılığı ve doğru kullanımı.

NICE NE DEMEK?

İngilizce nice kelimesinin Türkçe karşılığı iyi, güzel şeklindedir. Bu kelime pek çok İngilizce tamlamada sıfat göreviyle yer almaktadır. Nice to meet you kalıbında da bulunan bu kelime cümleye "memnuniyet duymak, hoşnut olmak anlamları katar.

NICE TO MEET YOU CÜMLESİNİN ANLAMI NEDİR?

Nice to meet you cümlesi "tanıştığıma memnun oldum" anlamına gelmektedir. Nice iyi, güzel; meet tanışmak; you sen anlamına gelir.

NICE TO MEET YOU NASIL CEVAP VERİLİR?

Bu cümle, iki kişinin ilk kez karşılaştığı ve isimlerini birbirine söylediği bir sohbette kullanılır. Bu cümleye karşılık olarak "me too" denir. Bu cümle "ben de" demek olup memnuniyetin karşılıklı olduğunu ifade eder.

BEN DE MEMNUN OLDUM İNGİLİZCE NASIL SÖYLENİR?

Nice to meet you cümlesine karşılık olarak yalnızca "me too" demek yeterli olur. Fakat bu cümlenin uzun halini kullanmak isteyenler "nice to meet you too" cümlesini kurarak "ben de tanıştığıma memnun oldum" diyebilir.