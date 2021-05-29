Online satrancın şampiyonları belli oldu

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Online Satranç Turnuvası 24 okul 10 farklı kategoride 122 sporcunun katılımıyla chess.com oyun platformunda online olarak gerçekleşti.



Türkiye Satranç Federasyonunun düzenlemiş olduğu okullararası satranç turnuvasında 7 Yaş Kategorisinde Borsa İstanbul İlkokulu öğrencisi Kürşat Coşkun hem takım halinde hem de bireysel il birinciliğini kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle chess.com oyun platformunda online gerçekleşen satranç yarışmamalarına gençlerin ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.





İl Müdürü Keleş: "Diğer sporlara göre daha farklı olan Satranç için hızlı düşünüp doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu spor aynı zamanda gençlerimizin düşünme yeteneklerini kullanarak beyin jimnastiği yapmalarına katkı sağlamakta. Ben turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elden takım ve sporcularımız grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler" dedi.

Minikler A kategorisinde Birinciliği Borsa İstanbul İlkokulu elde ederken, İkinciliği Menderes ilkokulu elde etti.



Chess.com oyun platformunda on-line olarak gerçekleştirilen yarışmalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri Satranç İl Temsilci Harun Fırat ve Okul Müdürleri tarafından verildi.