Telafi eğitiminde ‘gönüllülük’ esas olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını duyurdu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.