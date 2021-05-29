YKS’de başarı için kritik 10 madde!

Üniversite sınavına haftalar kala adayların heyecanıyla birlikte stres ve kaygıları da tavan yaptı. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde üniversiteye girmek için YKS'de ter dökecek olan milyonlarca adayın kalan sayılı günleri en iyi şekilde değerlendirmesi, moral ve motivasyonunu yüksek tutması mümkün. Dr. Öğr. Üyesi Banu Femir Gürtuna, motivasyon kaybı ve dikkat eksikliği yaşayan adayların kendilerini en çok motive edecek yolu yine kendilerinin bulabileceğini kaydediyor. Gürtuna, üniversite adaylarına 10 hayati tavsiye verdi…

KAYGINIZI KONTROL EDİN: Pandemi ortamında yaşadığınız kaygı ve motivasyon kaybının normal olduğunu bilin. Optimal düzeyde kaygı sizi başarıya iterken, kontrol edilemeyecek düzeyde kaygı performansınızı olumsuz etkiler.

Pandemi ortamında yaşadığınız kaygı ve motivasyon kaybının normal olduğunu bilin. Optimal düzeyde kaygı sizi başarıya iterken, kontrol edilemeyecek düzeyde kaygı performansınızı olumsuz etkiler. DEĞERLİ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN: Hiçbir sınav; zeka ve hayat başarısını ölçmez, sadece bilgi ve performansı ölçer. Hayatta hiçbir şeyin sizden daha değerli olmadığını unutmayın.

Hiçbir sınav; zeka ve hayat başarısını ölçmez, sadece bilgi ve performansı ölçer. Hayatta hiçbir şeyin sizden daha değerli olmadığını unutmayın. GÜNLÜK PROGRAM YAPIN: Sınava az bir zaman kala günlük ya da birkaç günlük programlar hazırlayıp çalışın.

Sınava az bir zaman kala günlük ya da birkaç günlük programlar hazırlayıp çalışın. HOBİLERİNİZE ZAMAN AYIRIN: Motivasyon kaybınızı gidermek için oluşturacağınız programda dersler kadar sevdiğiniz aktivite ve hobilere de yer ayırın.

Motivasyon kaybınızı gidermek için oluşturacağınız programda dersler kadar sevdiğiniz aktivite ve hobilere de yer ayırın. BEDEN SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN: Ruh sağlığınıza olduğu kadar beden sağlığınıza da dikkat edin. Yeterli uyku, dengeli beslenme, bol su tüketimi, fiziksel aktivite; dikkat, akıl yürütme ve karar verme gibi bilişsel süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için önemlidir.

Ruh sağlığınıza olduğu kadar beden sağlığınıza da dikkat edin. Yeterli uyku, dengeli beslenme, bol su tüketimi, fiziksel aktivite; dikkat, akıl yürütme ve karar verme gibi bilişsel süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için önemlidir. ZAMAN YÖNETİMİNE YOĞUNLAŞIN: Sınava günler kala; zaman yönetimine yoğunlaşın. Aynen YKS'ye giriyormuş gibi ara vermeden ve kurallara dikkat ederek test çözün. Dikkatiniz dağıldığında nasıl toparlayabileceğinizi prova edin.

Sınava günler kala; zaman yönetimine yoğunlaşın. Aynen YKS'ye giriyormuş gibi ara vermeden ve kurallara dikkat ederek test çözün. Dikkatiniz dağıldığında nasıl toparlayabileceğinizi prova edin. EKSİKLERİNİZİ TESPİT EDİN: Çalışmalarınızda performansınız beklentinizin altındaysa kaygılanmayın. Bu durumu avantaja çevirin. Çözdüğünüz deneme testlerinde yanlış yaptığınız soruları ve konuları renkli kalemler ile çizip bu konulara yoğunlaşın.

Çalışmalarınızda performansınız beklentinizin altındaysa kaygılanmayın. Bu durumu avantaja çevirin. Çözdüğünüz deneme testlerinde yanlış yaptığınız soruları ve konuları renkli kalemler ile çizip bu konulara yoğunlaşın. SİZE ÖZEL ÇALIŞMA ALANI OLUŞTURUN: Çalışma için ayrılan yerin diğer aktivitelerde kullanılmayan bir yer olmasına dikkat edin. Eğer buna imkân yoksa, çalıştığınız mekânda/masada birkaç ufak değişiklik ile farklı bir ortam yaratılabilirsiniz.

Çalışma için ayrılan yerin diğer aktivitelerde kullanılmayan bir yer olmasına dikkat edin. Eğer buna imkân yoksa, çalıştığınız mekânda/masada birkaç ufak değişiklik ile farklı bir ortam yaratılabilirsiniz. ÇALIŞMA ŞEKLİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN : Çalıştığınız ortamın performansınızı etkilediğini unutmayın. Masada, sırtınız dik bir şekilde ve çok fazla uyarana maruz kalmadığınız bir ortamda çalışın. Yatak üzerinde ya da koltukta yatar bir pozisyonda çalışmak uykunuzu getirebilir.

: Çalıştığınız ortamın performansınızı etkilediğini unutmayın. Masada, sırtınız dik bir şekilde ve çok fazla uyarana maruz kalmadığınız bir ortamda çalışın. Yatak üzerinde ya da koltukta yatar bir pozisyonda çalışmak uykunuzu getirebilir. KÜÇÜK MOLALAR VERİN: Saatler boyunca hiç kalkmadan ders çalışmak doğru değil. Her 45-50 dakikada 10 dakikalık molalar verin. Mola saatlerinize riayet edin. Eğer mümkünse bu molalarda temiz hava ile temas edin.