LGS öncesi son uyarı! Liselere Geçiş Sınavı'nda bunlara dikkat...

SORULARA ŞİFRELER KOYUN: Sınavda zaman yönetimi doğru yapılmalı. Sınava kolay sorulardan başlayın. Kolay sorulardan başlamak hem zamanı doğru yönetmeye yardımcı olur hem de moral ve motivasyonu yükseltir. Sorulara şifreler konulabilir. Öğrenci emin olmadığı ya da zorlandığı soruların yanına işaretler koyabilir. Böylece sınav bitiminde turlama tekniği ile tekrar gözden geçirme şansı bulduğunda sorulara o gözle bakabilir.



CEP TELEFONUNDAN UZAK DURUN: Cep telefonu çok ciddi bir dikkat dağıtıcıdır bu nedenle bu süreçte cep telefonundan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Ders çalışırken cep telefonu öğrencinin yanında olmamalı. Öğrenci derse konsantre olduğu sırada gelen bir mesaj ya da sosyal paylaşım sitelerinden gelen bir bildirim, çalışmayı ve öğrenmeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle bu süreçte bir sosyal medya diyeti yapmalarını tavsiye ederim. Bu yaş grubundaki öğrencilerin duygu durumu ile öğrenme kapasitesi arasında çok ciddi bir ilişki var ve sosyal medya etkileşimleri kişileri duygusal olarak etkiliyor. Uyaran ne kadar az ise öğrenme o kadar yüksektir.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT: Pandemi sürecinde bazı öğrencilerin gündüz uyuyup gece yaşamaya başladıklarına tanık oluyoruz. Bu başarıyı olumsuz etkiler. Gece çalışmak gündüz kadar verimli değildir. Beynimiz günebakan çiçeğine benzer. Öğrenmeye en açık olduğumuz zaman sabah saatleridir. Güneşin doğuşuyla birlikte beynimizin nörolojik fonksiyonları çok daha iyi çalışır. Öğrenciler açlık tokluk düzenine dikkat etmeli. Sınava hazırlık gruplarında diyet yapılmasını önermiyorum. Öğrenciler dengeli beslenmeli.