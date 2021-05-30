LGS öncesi son uyarı! Liselere Geçiş Sınavı'nda bunlara dikkat...

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 hafta kaldı. Pandemi sürecinde bir yandan eğitim-öğretimlerine devam etmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencileri, diğer yandan da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek sınava hazırlanmaya devam ediyor. LGS'nin bir zeka sınavı değil, emek sınavı olduğunu söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, planlı çalışan ve motivasyonu yüksek olan öğrencilerin sınavda başarılı olduklarını ifade etti. Kalan sürede sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini söyleyen Sezgin adaylara şu önerilerde bulundu:
40 DAKİKALIK PLAN: Sınava çok fazla öğrenci katılacak. Doğru yanıtlanan bir soru öğrencinin yüzdelik dilimini etkiliyor. Bu nedenle öğrenci hangi konularda başarısız olduğunu bilmeli ve bu eksiği tamamlamalı. Başarılı oldukları konuların yanı sıra zorlandıkları alanlarda fazladan bir soru yapabilmek çok önemli. Ders çalışma süreleri 40'ar dakika olarak planlanmalı. Çünkü insan beyninin odaklanma süresi 40 dakikadır. Deneme sınavları ise LGS'nin bir provası olmalı ve mutlaka süre konularak çözülmeli.
NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN: Sınav heyecanı çoğu öğrencinin yaşadığı bir durumdur. Heyecan ve kaygı arasındaki ilişkiyi çok iyi görmek lazım. Derin nefes almak kalp atışlarımızı yavaşlatır ve vücudumuz daha kontrollü olur bu da kaygıyı azaltır.
SORULARA ŞİFRELER KOYUN: Sınavda zaman yönetimi doğru yapılmalı. Sınava kolay sorulardan başlayın. Kolay sorulardan başlamak hem zamanı doğru yönetmeye yardımcı olur hem de moral ve motivasyonu yükseltir. Sorulara şifreler konulabilir. Öğrenci emin olmadığı ya da zorlandığı soruların yanına işaretler koyabilir. Böylece sınav bitiminde turlama tekniği ile tekrar gözden geçirme şansı bulduğunda sorulara o gözle bakabilir.
CEP TELEFONUNDAN UZAK DURUN: Cep telefonu çok ciddi bir dikkat dağıtıcıdır bu nedenle bu süreçte cep telefonundan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Ders çalışırken cep telefonu öğrencinin yanında olmamalı. Öğrenci derse konsantre olduğu sırada gelen bir mesaj ya da sosyal paylaşım sitelerinden gelen bir bildirim, çalışmayı ve öğrenmeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle bu süreçte bir sosyal medya diyeti yapmalarını tavsiye ederim. Bu yaş grubundaki öğrencilerin duygu durumu ile öğrenme kapasitesi arasında çok ciddi bir ilişki var ve sosyal medya etkileşimleri kişileri duygusal olarak etkiliyor. Uyaran ne kadar az ise öğrenme o kadar yüksektir.
UYKU DÜZENİNE DİKKAT: Pandemi sürecinde bazı öğrencilerin gündüz uyuyup gece yaşamaya başladıklarına tanık oluyoruz. Bu başarıyı olumsuz etkiler. Gece çalışmak gündüz kadar verimli değildir. Beynimiz günebakan çiçeğine benzer. Öğrenmeye en açık olduğumuz zaman sabah saatleridir. Güneşin doğuşuyla birlikte beynimizin nörolojik fonksiyonları çok daha iyi çalışır. Öğrenciler açlık tokluk düzenine dikkat etmeli. Sınava hazırlık gruplarında diyet yapılmasını önermiyorum. Öğrenciler dengeli beslenmeli.
VELİLER ELEŞTİRMEMELİ
LGS önemli bir sınav ancak veliler şunu unutmamalı; hayat boyu çocukları bekleyen birçok sınav var. Kimlik edinme sınavı, akranlar içinde yer edinme sınavı, doğru ilişkiler kurma sınavı. Aslında bu sınavlar LGS'den çok daha önemli. Bu yaş grubundaki öğrenciler öğüt dinlemek yerine anlaşılmak istiyor. Duyguyu anlamak ve telafi edilebileceğini göstermek bile çocukları çok fazla rahatlatıyor. Pandemide arkadaşlarından uzaklaşan ve zor bir süreçten geçen çocuklarımızın stres ve kaygılarını anlamalıyız. Olumsuz eleştiriler yerine yapıcı olunmalı. Veliler çocukların yapamadıklarını eleştirmek yerine yaptıklarını takdir etmeli.