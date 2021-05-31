1. ve 2. Balkan Savaşı’na katılan devletler, kaybedilen topraklar nelerdir? Balkan Savaşları tarihi, nedenleri ve sonuçları

Balkan Savaşları hem siyası hem de sosyal neticeleri ile Balkan ve Osmanlı Tarihinde oldukça önemli olayları içermektedir. I. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan'ın diğer Balkan Devletlerinden fazla toprak alması üzerine bu durum Sırbistan ve Yunanistan açısından itiraz nedeni olmuştur. Bu durumun akabinde ise II. Balkan Savaşı devreye girmiştir. Hatta Bulgaristan II. Balkan Savaşı'ndan iki devletten de aldığı darbeler ile büyük bedeller ödemiştir. 1. Ve 2. Balkan Savaşı'na katılan devletler, kaybedilen topraklarla ilgili merak edilenleri yazımızda sizler için bir araya getirdik…
BALKAN SAVAŞLARI NEDENLERİ
Balkan Savaşları başta 1789 yılında Fransız ihtilali ile meydana gelen milliyetçilik fikirleri olmak üzere pek çok nedenden dolayı ortaya çıkmıştır.
II. Balkan Savaşı'nın nedenlerine ilişkin detaylar ise şöyle sıralanabilir;
BALKAN SAVAŞLARINA KATILAN DEVLETLER
Balkan Savaşları aslında Osmanlı Devleti'nden toprak almak istiyordu. Özellikle Trablusgarp Savaşı'nın ardından bitkin düşmesi üzerine; Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ yenik düşen Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmıştır.
Tarihte odlukça önemli bir yere sahip olan Balkan Savaşı'na Balkan ülkelerinden devletler katılmıştır. Bunlar; Bulgaristan Krallığı, Yunanistan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Karadağ Krallığı, Arnavutluk Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra katılan Romanya Krallığının savaşa katılması ile muharebe vuku bulmuştur.
BALKAN SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN YERLER
Balkan Savaşlarının arkasından Balkanların siyasi haritalarından büyük bir değişim söz konusu olmuştur. Osmanlı Devleti İstanbul ve Trakya haricindeki toprakları kaybetmiş ve diğer Balkan Devletleri sınırlarını epey genişletmiştir. Meydana gelen bu yeni sınırlarda Balkanlar'daki Türk İslam etkisinde yaşayanların çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin etkisi altından çıkarak, Balkan Devletleri'nin himayesi altına girmiştir. Balkan Savaşlarında büyük ölçüde zarar gören Osmanlı Devleti, Avrupa topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Balkan Savaşları'nda Batı Trakya, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Arnavutluk, Selanik gibi bölgeler kaybedilmiştir.
BALKAN SAVAŞLARI SONUÇLARI
Balkan Savaşı'nın ardından Edirne, Kırıklareli de dahil midye enez hattının batısındaki tüm toprakları Osmanlı Devlet'i kaybetmiştir.
BALKAN SAVAŞLARI SONUNDA İMZALANAN ANTLAŞMALAR
Balkan Savaşları sonunda Bükreş Antlaşması, İstanbul Antlaşması ve Atina Antlaşması imzalanmıştır. Bükreş antlaşması vasıtasıyla Yunanistan, Sırbistan, ve Bulgaristan aralarında paylaşılmıştır. Balkan Devletleri ve Osmanlı Devletleri ayrı ayrı antlaşmaları imzalamıştır. Bulgarlar ile imzalanan İstanbul Antlaşması, 29 Eylül 1913'te Kırıklareli, Edirne Osmanlı Devleti'ne kalıp, Türk Bulgar sınırı Meriç nehri olarak kabul edilmiştir. Atina ve Yunanistan'da imzalanan antlaşmaya göre ise Ege Adaları anlaşmazlığı tamamen büyük devletlerin kararına bırakılmıştır.