Avokado nerede yetişir? Avokado Türkiye'de yetişir mi?

İnsan vücuduna sağladığı faydalar ile tüketimi yoğunlaşan avokado meyvesi ağaçta yetişir. İlk olarak Kolombiya ve Meksika'da ortaya çıktığı bilinen avokadonun çekirdeği evde yetiştirilmesine de imkan verir. Diyet ve sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmez bir besin maddesi olan avokadonun farklı tüketimleri nedeniyle sevilerek tüketilir.

AVOKADO NEREDE YETİŞİR?

Avokado ilk olarak Meksika'da ortaya çıkmıştır. Yetiştirme alanı çok geniş olamayan avokado meyvesi soğuğa karşı dayanıksızdır. Portakal, limon gibi narenciye ürünlerinin de yetiştirildiği bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Dona dayanıksız olan bu meyvenin yetiştirilmesi için tropikal ve subtropikal alanlara ihtiyaç vardır.

AVOKADO TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Avokado yetiştiriciliği son 5 yılda Türkiye'de de yetiştirilmeye başlamıştır. Türkiye'de en çok yetiştirilen bölge Antalya olurken Mersin'de de avokado yetiştiriciliğinde bir yükseliş yaşanmaktadır. Sıcak bir iklimi bulunan bu illerimizde sadece avokado değil farklı tropikal meyveler de kolaylıkla yetiştirilebilir. Avokado hem tarlalarda hem de evlerde kolaylıkla yetiştirilebilir.

AVOKADO AĞACI NE KADAR SÜREDE MEYVE VERİR?

Avokado fidanı ekimi yapıldıktan sonra 3 yıl içerisinde düzenli bir şekilde sulanması gerekir. 3 yılın ardından ise az da olsa meyve verir. Bir avokado ağacının tam olgunlaşıp meyve vermesi için 7 sene geçmesi gerekir. 7 senenin sonunda bir avokado ağacından yaklaşık 500'e yakın meyve alınabilir. Bazı ağaçlarda bu sayı 700'ü de bulabilir. Avokado ağacı yetiştiriciliğinde su ve gübre dışında bir masraf olmadığı için kazançlı bir iştir. Sezon içerisinde 1 dönümlük araziye dikilecek avokado ağacından 10 bin liralık bir kazanç sağlanabilir.

AVOKADO NASIL YETİŞTİRİLİR?

Avokado yetiştirmek için avokado çekirdeğine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra fidelenmiş hazır avokado fidanlarıyla da ağaç yetiştiriciliğine başlanabilir. Taze bir avokado çekirdeğinin tohum olarak kullanılması için ilk önce filizlendirilmesi sağlanır. Su içinde gerçekleşen bu işlemin ardından 15 cm'ye kadar uzayan filizlenmeyle tohum toprakla buluşturulur. Bu sürecin ardından toprağa ekilen avokado tohumu belirli aralıklar ile sulanır. 3 yılın ardından ağaç meyve vermeye başlayacaktır.

AVOKADO EN ÇOK HANGİ ÜLKEDE YETİŞİR?

Avokado dünyada en çok Kolombiya ve Meksika gibi sıcak ülkelerde yetişir. Bunun yanı sıra diğer tropikal ülkelerde de yetiştirilebilir. Türkiye'de ise en çok Antalya ve Mersin'de avokado yetiştiriciliği yapılmaktadır.

AVOKADO AĞACI SAKSIDA YETİŞİR Mİ?

Avokado evde de yetiştirilebilir. Bunun için taze bir avokadonun çekirdeği yetiştirmeye başlamanız için yeterli olacaktır. Evde saksıda avokado yetiştirmek için izlenecek adımlar şunlardır: