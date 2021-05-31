Bilgi yarışmasında Erdemir Anadolu Lisesinin başarısı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İstanbul'un Fethi'nin 568. Yıldönümü dolayısıyla Liseliler arası çevrim içi bilgi yarışması düzenledi.

Düzenlenen yarışmada, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesinden 10-E sınıfından Azra Yıldırım, Zonguldak merkez ilçede birinci olurken, aynı okuldan 10-D sınıfından İlayda Eliyazıcı merkez ilçede ikinci oldu.

Erdemir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erol Koç yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün İstanbul'un Fethi'nin 568. Yıldönümü nedeniyle Liseliler arası çevrim içi bilgi yarışması düzenledi. Okulumuzdan bu yarışmaya katılan 10-E sınıfından Azra Yıldırım merkez ilçe birinci olurken, yine okulumuzdan 10-D sınıfından İlayda Eliyazıcı merkez ilçede 2. olmuştur. İl genelinde ise okulumuzdan Azra Yıldırım 4, olurken, İlayda Eliyazıcı ise 7 oldu. Bu yarışma Türkiye çapında çevrim içi yapıldı. Öğrencilerimizi ve başta Tarih Zümresi olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz" dedi.