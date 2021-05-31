E Okul VBS öğretmen ve öğrenci girişi: MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

Okullarda uzaktan eğitim süreci devam ederken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da her geçen gün ile beraber artıyor. Bilindiği gibi, okullarda ikinci dönem 2 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler bu tarihe kadar uzaktan eğitimi sürdürecek. Sınav sonuçları, devamsızlık, karne notları ve LGS sınav yerleri sorgulama birçok bilgi E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için hemen aşağıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda e-Okul VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ