Malazgirt Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi – Malazgirt Savaşı kimler arasında, nerede oldu?

Türk tarihinde en önemli muharebe ve zaferlerden biri olan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun tüm kapıları Türklere açılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında gerçekleşen bu savaş, Malazgirt Ovası'nda yapılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan ve Bizans İmparatoru Diyojen öncülüğünde başlamış ve savaşın başladığı yer olan Malazgirt Ovasında Bizans imparatorluğu yenilgiye uğratılmıştır. Peki, Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliği hangisidir? Malazgirt Savaşının tarihi ve önemi nedir? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz…

MALAZGİRT SAVAŞI TARİHİ

Malazgirt Meydan Savaşı'nın tarihimizde önemini bilmeyen yoktur. Bu savaşın tarihi ve bilinmesi gereken tüm detaylar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Okul dışında da birçok sınavda karşımıza çıkabilecek olan Malazgirt Meydan Savaşı, 26 Ağustos 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans( Roma) arasında meydana gelmiştir. Sonuç olarak Sultan Alparslan'ın elde ettiği muhteşem zafer sonucu Doğu Roma ordusu dağılarak Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.

MALAZGİRT SAVAŞI NEDENLERİ

Türklerin İslam'la kurmuş olduğu yakın ilişki, Doğu Roma İmparatoru Diyojen için rahatsızlık vericiydi. Bunun sebebi ise Selçukluların seferlerinde yapmış olduğu hoşgörü politikasıydı. Ayrıca bu durum Doğu Roma imparatorluğunun hüküm sürdüğü yerlerde de hoşnutlukla karşılamaktaydı. Doğu Roma İmparatorluğu tehlikenin farkında idi ve bu durumdan hiç hazzetmeyince bir karar vermek zorunda kaldı ve Selçukluya karşı sefer düzenledi.

Amaç Türk direnişini ortadan kaldırmaktı ancak Diyoje'nin en önemli hedefi Doğu İslam devletleriydi. Bu bağlamda Bizans'ın Anadolu'ya karşı yapmış olduğu akınları durdurmak ve Doğu Anadolu'da her geçen güçlenen Selçuklu egemenliğini sona ermesini sağlamak istemişti.

Malazgirt Savaşı'nın diğer nedenleri ise; Bizanslıların Pasinler Savaşında almış oldukları yenilgilerin verdiği öfke, Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri sonucu duyulan huzursuzluk ve İslam dünyasında kendilerinin egemenlik kurmak istemeleridir.

MALAZGİRT SAVAŞI ÖNEMİ

Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin güçlerinin bir göstergesi olarak tüm dünyada yankılanmıştır. Türk ve dünya tarihinin tam anlamıyla dönüm noktasını oluşturan bu savaş esnasında Türkler daha fazla direnişle karşı karşıya kalmamış ve Anadolu'ya akınlar başlatmışlardır. Bununla da kalmayıp Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleme sağlamışlardır. Fethettikleri bölgelerde Saltuklu, Danişmendli, Mengücekli, Ahlatşanlar, Dilmaçoğulları, Artuklu ve Çubukoğulları devletlerini kurmuşlardır ve böylelikle Malazgirt Meydan Muharebesi büyük bir önem kazanmıştır.

MALAZGİRT SAVAŞI SONUÇLARI

Malazgirt Savaşı komutanı olan Sultan Muhammed Alparslan, Doğu Roma İmparatorluğunun sonunu getirmiştir. Zaferle biten bu savaştan sonra Türklere Anadolu'nun kapılarının açılması Malazgirt Savaşı'nın en dikkat çeken ve en önemli sonuçlarından biridir. Bu savaşın sonrasında gelişen diğer sonuçlar şöyle sıralanabilir:

Anadolu'nun kapılarının Türklere tamamen açılması ile başlayan bu aşama, sonrasında Anadolu'nun tamamen Türk yurdu haline gelmesine olanak olmuştur.

Malazgirt savaşından sonra Bizans Balkanlara çekilmiştir. Yenilgi karşısında Bizans imparatorluğu zayıflamaya başlamıştır.

Selçuklular Marmara ve Ege kıyılarına rahat bir şekilde ilerlemiştir.

Bizans'ın İslam dünyasına olan baskıları tamamen ortadan kalkmıştır.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde Türk beylikleri kurulmuştur.

Bizans ordusu dağılmıştır. Doğu Roma İmparatoru ise Selçuklu Devleti'ne esir düşmüştür.

MALAZGİRT SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Malazgirt Savaşı hangi devletler arasında olmuştur sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Muş'ta Malazgirt Ovası'nda gerçekleşen bu savaş, Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiştir. Yani Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında Malazgirt Savaşı meydana gelmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan, sayıca kendi birliğinden fazla Bizans ordusunu savaş taktikleri ile yenilgiye uğratmayı başarmıştır. Hepimizin bildiği üzere çok önemli bir zafer olmasına karşı Malazgirt Savaşı'nda Bizanslılar saldırı, Türkler ise savunma hattındaydı.

MALAZGİRT SAVAŞI'NDAN SONRA KURULAN BEYLİKLER

Malazgirt Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının akabinde birinci beylikler 1071 yılında kurulmuştur. Anadolu'da kurulan küçük devletler olarak tanımlanan bu beylikler, Türklerin Anadolu'ya giriş yapmaları ile kurulmaya başlamıştır. Beylikler döneminde Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'da tam manasıyla hakimiyet kurmuştur. Sultan Alparslan Anadolu'nun fethini hızlandırmak, bölgede güvenliliği ve asayişi kontrol altına almak, sınırlarda güvenlik oluşturmak ve Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına olanak sağlamak gibi bazı nedenlerden dolayı beyliklerin kurulmasına izin vermiştir.

"Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği" olarak bilinen Saltukoğulları, Ebu Kasım öncülüğünde Erzurum ve civarında kurulmuştur. Ancak Süleyman Şah tarafından 1200'lü yıllara gelindiğinde yıkılmıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerin tümü aşağıda yer almaktadır;