Muz nerede yetişir? Muz hangi mevsimde, nasıl yetişir?

İnsan sağlığı için önemli bir yer tutan muz meyvesi, vitamin, antioksidan ve lif açısından zengindir. Kemik sağlığına da iyi gelen bu meyve dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sıklıkla tüketilir. Muzun yetiştirilmesi için sıcak hava koşullarına ihtiyaç duyulur. Güney Yarım Küre'deki pek çok ülke için temel tarım ürünlerinden biri olan muz Türkiye'de de yetiştirilebilir. Sizler için muz yetiştiriciliği hakkındaki tüm detayları yazımızda bir araya getirdik.

MUZ NEREDE YETİŞİR?

Sıcak ve nemli iklimlerde yetişen muz Güney Yarım Küre'de bulunan tüm ülkelerde yetiştirilir. Hindistan, Ekvator, Meksika, Mısır gibi ülkeler başta gelir. Avrupa'da ise muz yetiştiriciliğine uygun sera koşulları yapılarak bu meyvenin üretimi yapılır. Türkiye'de ise muz yetiştiriciliğinin yapıldığı iller Mersin, Antalya, Alanya, Bozyazı, Gazipaşa'dır. Türkiye'de en yoğun muz yetiştirilen ve muzuyla ünlü olan yerimiz ise Anamur'dur.

MUZ HANGİ MEVSİMDE YETİŞİR?

Muz meyvesi yılın her ayında tüketilmesine rağmen bir kış meyvesidir. Sonbahar aylarında yetiştirilmeye başlayan muzun hasat süresi ilkbahara aylarına kadar devam eder. Muzun en çok tüketildiği aylar ise ekim, kasım, aralık, ocak, şubat ve marttır.

MUZ HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Tropikal bir meyve olan muzun ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. Türkiye'de ise yetiştirildiği bölge Akdeniz'dir. Akdeniz Bölgesi'nin sıcak ve nemli hava koşulları ile geçirgen toprak yapısı Türkiye'de muz yetiştiriciliği yapmak için en uygun koşulları sağlar.

MUZ AĞACI NASIL YETİŞİR?

Muz ağacı yetiştiriciliği için dikkat ve özen gerektirir. Muz yetiştiriciliğinin yapılacağı bölgenin hem hava hem de toprak koşullarını sağlaması ilk adımdır. Uygun hava koşulları ve toprakla birlikte mart, nisan ve mayıs aylarında muz yetiştiriciliği yapılabilir. Eğer muz ekimi yapılan bölge 150 mm'den daha az yağış alıyorsa ekim döneminde ek sulama da yapılmalıdır. Sıcaklık muz yetiştiriciliğinde göz ardı edilmemelidir. Hava sıcaklığı -2 derecenin altına inmemelidir. Toprak yapısı ise killi, humuslu ve kumlu olmalıdır. Geçirgen olmayan bir toprakta muz yetiştirilmeyeceği de unutulmamalıdır. Daha kaliteli muz üretimi için pH değeri 7 olan topraklar verimin artmasını sağlayacaktır. Tüm koşullar sağlandığında Ekim ayından Mayıs ayına kadar muz hasadını yapabilirsiniz.