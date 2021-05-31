1 Haziran'da kademeli normalleşme sona erecek ve yeni normalleşme takvimi Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak. Gündemin en önemli konularından bir tanesi de okulların son durumu oluyor. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden okulların açılış tarihi milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendirirken yüz yüze eğitim bu noktada önem kazanacak. Bu kapsamda; okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul ve lise için okullar açılacak mı ve son durum nedir?
1 HAZİRAN'DAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Kademeli normalleşme döneminin sonuna yaklaşırken okulların durumu gündemde yer alıyor. Bazı kademelerde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim olacağı belirtilmişti. 1 Haziran sonrası ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 1 Haziran sonrasında okulların durumu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.
Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.
Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.