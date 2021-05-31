1 Haziran'da kademeli normalleşme sona erecek ve yeni normalleşme takvimi Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak. Gündemin en önemli konularından bir tanesi de okulların son durumu oluyor. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden okulların açılış tarihi milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendirirken yüz yüze eğitim bu noktada önem kazanacak. Bu kapsamda; okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul ve lise için okullar açılacak mı ve son durum nedir?