Pasinler Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi - Pasinler Savaşı kimler, hangi devletler arasında olmuştur?

Türk tarihinde pek çok savaş birbirinden farklı sonuçlara neden olmuştur. Zaferler ve yenilgiler ile sonlanan mücadeleler kimi zaman ekonomik nedenlerden, kimi zaman devletler kurmak ve daha geniş topraklara sahip olmak gibi çeşitli nedenlerden gelişmiştir. Genellikle tarih dersleri öğrencilerin sıkıcı bulduğu derslerden biri olsa da Pasinler Savaşı gibi mücadeleler öğrencileri derinden etkileyecek olaylarla doludur. Dolayısıyla hem bu açıdan hem de sınavlarda başarı sağlamak için tarihteki savaşlar hakkında araştırma yapma gereksinimi duymak normaldir. Bu nedenle Pasinler Savaşı kimler arasında olmuştur? Pasinler Savaşı kaç yılında olmuştur? Gibi sorularınızın yanıtlarını sizler için cevaplayacağız…

PASİNLER SAVAŞI TARİHİ

Pasinler Savaşı kaç yılında yapılmıştır? Sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Pasinler Savaşı 18 Eylül 1048 yılında meydana gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında vuku bulan Pasinler Savaşında Bizans ordusuna Gürcü ve Ermeni toplulukları destek çıkmıştır. Günümüz Erzurum topraklarında bulunan Pasinler Ovasından adını alan bu savaş tarihte Türklerin Bizanslılar ile girişmiş olduğu ilk mücadelelerden biridir.

PASİNLER SAVAŞI ÖNEMİ

Pasinler Savaşı'nın galibi Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Ayrıca bu savaş Türk Devleti'nin Bizans İmparatorluğu ile yapmış olduğu ilk mücadeledir. Büyük Selçuklu Devleti Doğu Anadolu'dan başlayarak Anadolu'ya giriş yapmaya başlamış ve Anadolu topraklarına yerleşmek istemiştir.

Pasinler Savaşı'nın ardından Bizans ile yapılan anlaşmada Bizanslıların İstanbul'daki camiyi tamir ettirmeleri bulunuyordu. Öte yandan Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulması söz konusu idi. Aynı zamanda Pasinler Savaşı'nın Türkler tarafından önemli özelliği Doğu Anadolu topraklarının Türkler tarafından fetih edilmesi için ortam oluşturulmuş olmasıdır.

PASİNLER SAVAŞI NEDENLERİ

Tarihte nedenleri ve sonuçları ile ön plana çıkan Pasinler Savaşı'nın meydana gelmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. Pasinler Savaşı'nın meydana gelmesinin altında yatan nedenler aşağıda yer almaktadır:

Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı sonrası zafer kazanmasının ardından Anadolu topraklarının fethi için yeni akınları devreye sokmuştur.

Bu akınlar esnasında ise Anadolu toprakları Bizans'ın egemenliği altında idi. Bu sebeple Bizans İmparatorluğu Türk beylikleri ve başlatmış oldukları akımları sonlandırmayı amaçlıyordu.

Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey, topraklarını genişletme arzusu ile 1018 yılında çeşitli keşifler gerçekleştirmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti kararında kesindi. Bu karar Anadolu topraklarını yurt edinmeyi içeriyordu.

Türklerin Anadolu topraklarında keşfe çıkması Anadolu'daki Türk akınlarının artmasına neden oluyor ve bu durum Bizans İmparatorluğu tarafından can sıkıcı bir hal alıyordu. Böylelikle savaşın ateşi fitillenmiş ve Pasinler mücadelesi meydana gelmiştir.

PASİNLER SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?

Pasinler Savaşı hangi devletler arasında olmuştur? Sorusu en sık araştırılan konulardan bir tanesidir. Pasinler Savaşı Orta Asya'dan batıya ilerlemenin yollarını arayan Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu topraklarındaki Bizanslılar arasında meydana gelmiştir. Türk tarihinde Bizans ile yapılan ilk savaş olarak bilinen Pasinler Savaşı'nın tarihi 18 Eylül 1048'dir. Erzurum'da yer alan Pasinler Ovası o dönem en büyük savaşlardan birine tanıklık etmiştir. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin zaferi ile son bulmuştur.

PASİNLER SAVAŞI SONUÇLARI

Tarihteki birçok önemli neden savaşlarda kritik dönüm noktaları haline gelmiştir. Pasinler Savaşı tarihte meydana gelen önemli savaşlardan biri olduğundan sonuçları ile de merak edilen bir savaştır. Pasinler Savaşı sonuçlarına ilişkin detaylar şöyledir: