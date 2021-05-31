SON DAKİKA: MEB OLARAK HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMİ İSTİYORUZ

Soru: Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi konusunda ne düşünüyor?

Bakan Selçuk: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.