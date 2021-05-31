Talas Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi: Talas Savaşı kimler arasında olmuştur?

Tarihte birçok savaş meydana gelmiştir ve bu savaşların her biri kendince önemli olup, bir takım sonuçlar doğurmuştur. Talas Savaşı'nda da oldukça önemli olaylar gelişmiş ve neticeleri ile gidişatın seyri değiştirmiştir. Talas Savaşı Türk- İslam ve dünya tarihinde gerçekleşmiş olan, nedenleri ve sonuçları ile de dikkat çeken önemli savaşlardan bir tanesidir. Özellikle Tarih derslerinde altının çizilmesi gereken pek çok önemli olayı içinde barındıran Talas Savaşı, yaşanan gelişmeleri ile öğrencilerde de kalıcı izler bırakmaktadır.

TALAS SAVAŞI NEDİR?

Talas Savaşı Araplar ve Çinliler arasında meydana gelen bir savaştır. Talas ırmağı kıyısında Doğudan batıya yönelen Çinliler ile ön- Asya'dan doğuya yönelen Araplar tam bu noktada savaşmışlardır. 5 Gün süren bu muharebe, Çin'in yenilgisi ile sonlanmıştır. Hem Çin hem de Türk ve İslam tarihinde önemli sonuçlar doğuran savaşlardan biri olarak bilinmektedir.

TALAS SAVAŞI TARİHİ

Köktürk Devleti'nin 744 yılında parçalanması üzerine bu durum Orta Asya'da siyasi açıdan bir boşluğa sebep olmuştu. Bu durumu fırsat bilen Çinliler, hedef olarak bu bölgede egemenlik kurmayı çabalıyordu. Amaçlarının peşinden koşan Çinliler, Orta Asya'ya fetihlerde bulunan Abbasiler ile Talas ırmağı civarında bir araya geldiler. Orta doğu ve Uzak Doğu arasında yapılan ilk savaş olan Talas Savaşı 751 yılında vuku bulmuştur.

TALAS SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?

Talas Savaşı Abbasiler ve Karluklar ile Çinliler arasında meydana gelmiştir. Peki, iki devlet arasında meydana gelen Talas Savaşı nerede oldu? Bu sorunun yanıtı da; günümüzde Kırgızistan sınırları içinde bulunan Talas Nehri civarında meydana gelen bir muharebedir olarak belirtilebilir.

TALAS SAVAŞI NEDENLERİ

Talas Savaşı özellikle ekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır. Amaç İpek Yolu üzerinde hakimiyetin kurulmasını sağlamaktır. Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan İpek Yolu üzerinde hakimiyet kurma zihniyeti ile Çinliler ve Araplar arasında Talas savaşı baş göstermiştir. Birçok savaşın temel nedenleri arasında yer alan rekabet özellikle ekonomik açıdan Talas Savaşı'nın meydana gelmesine neden olmuştur. Aynı zamanda Talas Savaşı, hem Müslümanların hem de Çinlilerin Orta Asya'yı ele geçirme çabasına bağlı olarak gelişmiştir. Bu açıdan Arapların yanı sıra Çinliler Orta Asya'da bulunan Türk devletlerine karşı bir takım seferler düzenlemişlerdir.

TALAS SAVAŞI SONUÇLARI

Talas Savaşı dünya tarihinde önemli bir olay olmasına ek olarak Türk-Arap ilişkileri açısından da oldukça önemli olduğu bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Ancak bu savaşın neticeleri üzerinde gerektiği kadar durulmamış ve savaş hakkında yeteri kadar kaynak bilgi bulunmamaktadır. Talas Savaşı sonuçlarına bakıldığında kayda değer gelişmelerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu noktada Talas Savaşı sonuçlarına ilişkin detaylar şu şekilde sıralanabilir:

Talas Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri Türk-İslam tarihinin doğuşudur. Bu bakımdan Türk ve İslam tarihi Talas Savaşı neticesinde önemli bir noktaya ulaşmıştır.

Talas Savaşı'ndan sonra Türklerde İslam dinini kabul edenlerin sayısı hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmiştir.

Müslümanlar ve Türkler arasındaki ilişki seviyeleri olumlu açıdan artmıştır.

Talas Savaşı'nın ardından Türkler Arap Devleti olarak anılan Abbasilerin idari ve askeri kadrolarında görevlendirilmeye başlamışlardır.

Çinlilerin Batı Türkistan'da hakimiyet kurma çabaları sona ermiştir.

Türk boyları Çin'in baskılarından kurtularak Türk nüfusu yeniden hayat bulmuştur.

Karluk Türkleri Tanrı Dağları olarak bilinen alanda bağımsız bir şekilde devlet kurmuştur.

Bu savaşın akabinde Çin toprakları haricinde Semerkant'ta kağıt üretimi devreye girmiştir.

Kağıt üretimi Bilimin gelişimine de vesile olmuştur.

Talas Savaşı'nın ardından gelişen siyasi durumlar Karahanlı Devleti'nin kurulmasında etkin rol oynamıştır.

TALAS SAVAŞI ÖNEMİ

"Talas Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemi; sayısız Türk'ün İslamiyet ile tanışmasına ön ayak olmasıdır." Türkistan coğrafyasında artan Arap ve Çin devletlerinin mücadeleleri sonucu Talas Savaşı kaçınılmaz bir hal almıştır. Karluklar ve Uygurlar Arap'lar ile birlikte düşman oldukları Çinliler ile savaşmışlardır. Bu açıdan Türklerin Müslüman Araplara destek olması Talas Savaşı'nda Arapların zafer kazanmasına yardımcı olmuştur.