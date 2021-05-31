Trimpot nedir, ne işe yarar? Trimpot nasıl kullanılır?

Potansiyometreler, elektronik devrelerde kullanılan direnç türlerinden biridir. Potansiyometrelerin en temel özelliği, kontrol edilebilme imkânı veren direnç türü olmasıdır. Kontrol imkânı gerektiren bütün devrelerde potansiyometreler kullanılmaktadır. Potansiyometreler birer direnç olarak, elektronik devreler üzerinde kullanılarak devredeki akımın ve gerilimin kontrolünü sağlamaya yararlar. Trimer potansiyometreler yani trimpot olarak adlandırılanlar ise, bir kez ayarlanıp daha sonrasında uzun süre yeniden ayara ihtiyaç duymayacak devrelerde kullanılan potansiyometre çeşididir. Potansiyometrelerin karbon, telli ve vidalı olmak üzere üç çeşidi vardır. Trimer potansiyometreler, karbon potansiyometre olarak da bilinir. Trimpot özellikleri içinde en göze çarpanı, bir kez ayar yapılıp öylece bırakılmasıdır. Trimpotların ayarlanması için, tornavidaya ihtiyaç vardır. Trimpotlar, doğrusal (lineer) ya da eğrisel (logaritmik) gerilime göre ayarlanabilecek şekilde üretilen devre elemanlarıdır.

TRİMPOT NE İŞE YARAR?

Önemli devre elemanlarından biri olan trimpotlar, potansiyometrelerin bir çeşidi, yani bir tür kontrol edilebilen direnç çeşididir.

Devredeki akımın ve gerilimin kontrolünü sağlar.

Çeşitli aletlerde, ayarların ve kalibrasyonun yapılması için kullanılır.

Motor koruma şalteri ve termik rölelerde, akım seviyelerini ayarlamak için kullanılır.

TRİMPOT SEMBOLÜ

Trimpotun sembolü, normal direnç sembolünün üzerine ok veya çizgi şeklinde bir işaret koymak suretiyle belirlenir. Normal direnç sembolünün üzerindeki bu ok, bunun ayarlanabilir bir direnç, yani potansiyometre olduğunu gösterir.

TRİMPOT AYAR ÇUBUĞU

Trimpotların ayarları tornavida ile yapılmakla birlikte, eğer ayar yapmak için doğrudan tornavida kullanılırsa trimpotların ayar girişi aşınarak yalama olabilir. Ancak bunun için özel ayar çubukları bulunmaktadır. Ayar çubukları kullanılarak trimpot ayarı yapıldığı takdirde, trimpot ayar kısmının aşınma veya yalama olma ihtimali ortadan kalkar.

TRİMPOT ÇEŞİTLERİ

Trimpotlar, direnç değerlerine göre farklı değerlere sahip olarak üretilirler. Bunun haricinde trimpotların kullanılacağı devrenin özelliklerine göre, yatık ve dik şekilde üretilen çeşitleri de mevcuttur.