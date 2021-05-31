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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:53

ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek? süresi kısaldı mı, karneler nasıl alınacak?

Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Yaz tatili süresi kısaldı mı, karneler nasıl alınacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam eden milyonlarca öğrenci için geri sayıma başladı. Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada Temmuz ayını işaret etmiş ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karnelerin verileceği tarihi müjdelemişti. Bu noktada “2021 ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek, süresi kısaldı mı, karneler nasıl alınacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelişmeler öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Buna göre; Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Üç aylık tatil kısaldı mı, karneler nasıl alınacak? İşte konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri…

Yaz tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci devam ederken gözler 2020-2021 eğitim öğretim senesinin sona ereceği o tarihe çevrildi. "Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Yaz tatili süresi kısaldı mı, karneler nasıl alınacak?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Bakan Ziya Selçuk Temmuz ayını işaret ederek karnelerin verileceği o tarihi duyurmuştu. İşte konuya dair son dakika açıklamalarının detayları…

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak ve kaç ay olacak? 2021 Yaz tatiline kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak ve kaç ay olacak? 2021 Yaz tatiline kaç gün kaldı?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak ve kaç ay olacak? 2021 Yaz tatiline kaç gün kaldı?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu

Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak ve kaç ay olacak? 2021 Yaz tatiline kaç gün kaldı?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar.

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Yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler hangi tarihte verilecek? 2021 Yaz tatili süresi kısaldı mı, karneler nasıl alınacak?
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