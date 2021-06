6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) artık sayılı günler kaldı. Sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS puanıyla elde ettikleri yüzdelik dilimlere göre liselere yerleşecek. Peki bu yıl hangi okul türlerine kaç öğrenci alınacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak? Soru tipleri nasıl olacak? İşte 10 soruda LGS'yle ilgili detaylar:Aralarında Anadolu, fen, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liseleri olmak üzere toplam 2 bin 60 okul LGS puanıyla öğrenci alacak. Ayrıca Robert Kolej, Alman ve Fransız liselerinin de aralarında olduğu yabancı özel okullar ile bazı kolejler de LGS puanıyla öğrenci alacak.Sınava 2013'te ilkokula kaydı yapılan öğrenciler aday olacak. Bu sayı 1 milyon 285 bin 199.Sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile öğrenci alacak okullara yerleşecek. Sınavla öğrenci alacak okulların toplam kontenjanı 174 bin 160 olarak duyuruldu.Fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu liselerine 56 bin 396, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 ve Anadolu imam hatip liselerine ise 36 bin 712 öğrenci alınacak.LGS'de öğrencinin sadece akademik bilgisi değil, yorum ve analitik düşünme becerileri de ölçülecek. Uzun paragraflı sorular olmayacak. Yüksek işlem becerisi gerektiren soru tiplerinin gelmesi bekleniyor.Sınav Sözel ve Sayısal olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sözel bölümde 50 soru, sayısal bölümde ise 40 soru sorulacak.Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.3 yanlışın bir doğruyu götürmesi derslerin puan ağırlıklarının farklı olması nedeniyle bir kargaşaya yol açmayacak. Her test kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Matematikte yapılan 3 yanlış, matematik testindeki 1 doğruyu götürecek. Aynı durum diğer testlerde de geçerli olacak. Böylece test test ayrı ham puanlar oluşturulacak.Sonuçlar 30 Haziran'da MEB'in internet sitesinden yayınlanacak. İtiraz süresi 5 iş günü süresi içinde yapılacak.30 Haziran'da kayıt takvimi başlayacak. Devlet okulları için tercih ve kayıt takviminin 5 Temmuz-15 Temmuz aralığında olması bekleniyor.