AK Parti Karabük Milletvekilinden Karabük Üniversitesine anlamlı bağış

AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, öğrencilik yıllarından bu yana, 50 yıldır biriktirdiği 500'ün üzerinde kitabı Karabük Üniversitesi bünyesine hediye etti.

Arapça, Osmanlıca, Almanca ve Rusça dillerinde, alanında yetkin birçok yazarın cilt halinde kitapların en eskisi 1930'lu yıllarda basılan Fuat Köprülü, Celaleddin Essuyuti, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ahmet Cevdet Paşa ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki gibi birçok önemli şahsiyetin kitapları da bulunuyor.

Karabük Milletvekili Güneş, kitapları teslim töreninde yaptığı açıklamada; "Uzun yıllar edindiğimiz ve istifade ettiğimiz kitaplarımızı Karabük Üniversitemiz Kütüphanesine bağışlamaya karar verdik. Yarım asra yakın kitaplarımız bizimle arkadaş oldu, yoldaş oldu, sırdaş oldu. Kitaplar bir insanın en önemli hazinesidir diye düşünüyorum. Üniversitemize bağışlamakla doğru bir karar aldığımıza inanıyorum. Kütüphanemizin raflarında yüzlerce, binlerce öğrencimiz bu kıymetli bilgilerden bizler gibi faydalanacaklardır diye umuyorum. Rektör Hocamız Refik Polat'a bağışımıza gösterdiği teveccüh için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat ise; "Milletvekilimiz Niyazi Güneş Beyefendi üniversitemize 500'den fazla kitap hediye etti. Biz de bu bu eserleri kütüphanemizde muhafaza edeceğiz. Bu nadir eserlerin bize sunulması hem bize hem de üniversitemize verilen değeri gösteriyor. Bağışlanan kitaplardan öğrencilerimiz okumalarında ve araştırmalarında bolca istifade edecektir. Bu anlamlı bağış için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Polat'a teslim eden Milletvekili Güneş, kütüphanesinde yer alan Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügatit Türk adlı kitabını temsili olarak Rektör Polat'a takdim etti.

HAYIRSEVER İŞ ADAMI KAMİL GÜLEÇ'İN ESERİ

Kitap şeklinde mimarisi ve içindeki eserlerle Türkiye'de bir ilk olan Kamil Güleç Karabük Üniversitesi Kütüphanesi 3 Nisan 2017 yılında hizmete girerken, kütüphane bünyesinde 60 bin matbu eser bulunuyor. Karabük 2019 yılında açılarak 120 bine yakın öğrencinin faydasına sunuldu.