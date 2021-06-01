Besin Eş Anlamlısı Nedir? İşte Besinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimeler, aynı anlamı karşılamak üzere bir dil içinde birden fazla olan ve farklı şekilde yazılan sözcüklere denmektedir. Bu kelimelerin bazıları tek bir dildeki farklı köklerden türetilirken bazıları ise farklı dillerden ana dile geçerek birbiri yerine ödünçlenebilir. Türkçe bu bakımdan oldukça zengindir. "Besin eş anlamlısı nedir?" sorusu bu sebeple oldukça merak edilmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Besinin eş anlamlısı olan sözcük ve söz öbeklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BESİN NE DEMEK TDK

Besin kelimesinin TDK tarafından belirlenen anlamı "organizma için gerekli olan, yenilmeye elverişli her türlü madde" şeklinde verilmiştir. Ayrıca yine TDK tarafından mecaz anlamda "varlığını sürdürmek için gerekli olan şey" karşılığı verilmiş, "Yobazlık, besinini bilgisizlikten alır" örneği sunulmuştur.