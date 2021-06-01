Erken Zıt Anlamlısı Nedir? Erkenin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Vakit olarak bir periyodu ifade eden erken kelimesi, günlük konuşma dilinde ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Yoğun kullanıma sahip olduğu için de bu kelimenin tanımının yanı sıra erkenin zıt anlamlı sözcükleri araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü ve diğer zıt anlamlı kelimeleri içeren sözlükler, bu noktada yardıma yetişiyor. Peki, erken zıt anlamlısı nedir ve erken kelimesi yerine hangi sözcük kullanılırsa cümlede karşıt anlam sağlanır?

ERKEN ZIT ANLAMLISI

Erken kelimesinin zıt anlamlı söcük: geç

ERKEN NE DEMEK?

Alışılmış veya kararlaştırılmış belli bir zamandan önce

Karşıtı: GEÇ. "Erken yattım." "Erken gelin."

Belirli bir zamandan önce olan: "Erken bunama." "Erken gelişme." "Erken doğum."

● Erkence zf. Oldukça erken: "Orada biraz erkence bulun."

● Erkenden zf. (Ayrılma hâli ekinin kalıplaşmasıyle) Erken olarak, çok erken: "Erkenden geldi."