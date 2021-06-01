İlk Osmanlı Bizans savaşı nedir? Bizans ile ilk kez savaşan Osmanlı padişahı kimdir?

İlk Osmanlı Bizans savaşı ismi ve yaşandığı yer tarih meraklıları tarafından araştırılıyor. Osmanlı, Beylik olarak güçlenen ve sonrasında geniş bir alanda hakimiyet kuran bir devlet olması nedeniyle, tarih boyunca pek çok savaşa katıldı. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Bizans ile ilk kez savaşan Osmanlı padişahı kimdir ve ilk Osmanlı Bizans savaşı ne zaman yaşanmıştır? İşte, Osmanlı ile Bizans arasında yaşanan ilk muharebe ve dönemin padişahı…

İlk Osmanlı Bizans savaşı nedir?

Osmanlı ile Bizans arasında yaşanan ilk savaş Bafeus Muharebesi / Koyunhisar Savaşı'dır.

Bizans ile ilk kez savaşan Osmanlı padişahı

Bizans ile ilk kez Osmanlı Beyliği kurucusu Osman Gazi savaşmıştır.

İlk Osmanlı Bizans antlaşması nedir?

Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in ilk askeri anlaşması 1306 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşma Ulubad Tekfuru ile yapılan askeri anlaşmadır.

İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

Koyunhisar Muharebesi Nedenleri

Savaşın yaşandığı dönemde Osmanlı Beyliği'nin uyguladığı fetih politikaları ve bu politika doğrultusunda sahada ilerlemeye başlaması savaşın ilk nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu durumdan çekinen Bizans tekfurları, imparatorunun desteğini istemişlerdir. Savaşın asıl başlama nedeni ise Bizans imparatorunun Osmanlı Beyliği'ni durdurarak ona son vermek istemesidir.

Bizans'ın Osmanlı Beyliği'nin fetih politikalarını ve sahadaki ilerleyişini kendi gücü ile engellemek istemesi.

Bizans'ın kendi çıkarlarını korumak ve Osmanlı'nın Bizans topraklarını fethetmesinin önüne geçmek.

Osmanlı açısından ise fetih politikaları doğrultusunda genişlmenin devam etmesini sağlamak ve güçlü devlet politikası doğrultusunda hareket etmek.

Bizans İmparatorluğu'nun güç kaybetmesini sağlamak ve Bizans'a karşı galip gelerek Anadolu'da hakimiyet kurarak tanınır bir devlet olmak.

Koyunhisar Muharebesi Sonuçları