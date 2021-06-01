Salgın nedeniyle bazı sınavlar ertelenmiş bazıları ise iptal edilmişti. Konu ile ilgili ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulunmuş ve Liselere Geçiş Sınavı takviminde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etmişti. Bu kapsamda; Haziran ayına girilmesi ile birlikte "LGS ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanır hale geldi. Öte yandan MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak öğrencilerin herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecekleri belirtildi. Bu bağlamda; LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 LGS kaç dakika sürecek, sınava kaç gün kaldı?
LGS NE ZAMAN?
Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilanedilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
LGS ERTELENECEK Mİ?
"LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusu için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk "Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak" dedi.
2021 LGS TAKVİMİ
LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." demişti.