Salgın nedeniyle bazı sınavlar ertelenmiş bazıları ise iptal edilmişti. Konu ile ilgili ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulunmuş ve Liselere Geçiş Sınavı takviminde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etmişti. Bu kapsamda; Haziran ayına girilmesi ile birlikte "LGS ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanır hale geldi. Öte yandan MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak öğrencilerin herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecekleri belirtildi. Bu bağlamda; LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 LGS kaç dakika sürecek, sınava kaç gün kaldı?