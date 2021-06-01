LGS'ye girecek öğrencilere kritik uyarı





1- HANGİ LİSELER ÖĞRENCİ KABUL EDECEK?:

Aralarında Anadolu, fen, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liseleri olmak üzere toplam 2 bin 60 okul LGS puanıyla öğrenci alacak. Ayrıca Robert Kolej, Alman ve Fransız liselerinin de aralarında olduğu yabancı özel okullar ile bazı kolejler de LGS puanıyla öğrenci alacak.