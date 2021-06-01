Mısra Eş Anlamlısı - Mısranın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Mısra eş anlamlısı ile en çok merak edilen sözcükler arasında bulunuyor. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez. Türk Dil Kurumu TDK'nın sözlüğüne göz attığımız zaman mısra kelimesinin sadece bir eş anlamlısı bulunuyor. Peki Mısra eş anlamlısı nedir, Mısranın eş anlamlısı olan sözcük nedir?

MISRA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Mısra kelimesinin eş anlamlısı kelimesi bir tanedir. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Mısra eş anlamlısı dize kelimesi olup aynı zamanda mısra da demektir. Cümle içerisinde kullanılan mısra kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için dize gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.

Mısra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük: Dize

MISRA NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Mısra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mısra, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.