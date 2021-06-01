Neşe Eş Anlamlısı Nedir? Neşenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Eş anlamlı kelimelerin (anlamdaş) Türk dilindeki önemi oldukça fazladır. Eğitim-Öğretim kurumlarında öğrencilere verilen Türkçe derslerinde konu olarak okutulmasının yanı sıra, hemen herkesin günlük yaşamında kullanmış olduğu yazı ve konuşma dillerindeki kullanımıyla bu önemi karşımıza çıkmaktadır. Bahsettiğimiz eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerden birisi de "Neşe" sözcüğüdür. Neşenin eş anlamlısı olan sözcük merak edilerek "Neşe Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Neşe Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle...
Neşe sözcüğünün Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları)
olarak yer almaktadır.
Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümle kurulduğunda "Neşe" kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler koyulduğunda, cümlenin anlamında farklılık, düzeninde, kuralında bozulma meydana gelmeyecektir.
Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlüğünde Neşe kelimesine ilişkin isim türünde yer alan anlamlar şu şekilde;
Türk Dil Kurumu (TDK) atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan bilgilere göre Neşe kelimesiyle kurulan deyimler ve anlamları şu şekilde;
Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli olduğu ve kız isimleri arasında yer alan Neşe adının anlamı Sevinç, mutluluk olarak açıklanmıştır.