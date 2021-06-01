Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime sonunda kavuştuklarını belirterek bugün itibariyle ilkokul ve ana sınıflarında, 7 Haziran'dan itibaren de ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitimin başlayacağını ve okulların 2 Temmuz'da kapanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
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