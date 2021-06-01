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Haberler Eğitim Haberleri Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay
Giriş Tarihi: 1.6.2021 07:28

Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay

Milli Eğitim Bakanı , yüz yüze eğitime sonunda kavuştuklarını belirterek bugün itibariyle ilkokul ve ana sınıflarında, 7 Haziran'dan itibaren de ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitimin başlayacağını ve okulların 2 Temmuz'da kapanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime sonunda kavuştuklarını belirterek bugün itibariyle ilkokul ve ana sınıflarında, 7 Haziran'dan itibaren de ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitimin başlayacağını ve okulların 2 Temmuz'da kapanacağını açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime ilişkin yazılı açıklaması şöyle:


HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.



Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.



7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.



OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.



2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

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Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay
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