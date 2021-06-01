Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime sonunda kavuştuklarını belirterek bugün itibariyle ilkokul ve ana sınıflarında, 7 Haziran'dan itibaren de ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitimin başlayacağını ve okulların 2 Temmuz'da kapanacağını açıkladı.