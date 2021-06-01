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Giriş Tarihi: 2.6.2021 00:02

Eş Anlamlısı Nedir? Şansın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Şans Eş Anlamlısı Nedir? Şansın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

kelimesi, günlük konuşma dilinde ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Yoğun kullanıma sahip olduğu için de bu kelimenin tanımının yanı sıra şansın zıt ve eş anlamlı sözcükleri araştırılıyor. sözlüğü ve diğer eş anlamlı kelimeler sözlükleri, bu noktada yardıma yetişiyor. Peki, şans eş anlamlısı nedir ve şans kelimesi yerine hangi sözcük kullanılırsa cümlede anlam bozulmaz?

Gerek konuşmalarını gerekse yazdıkalrı metinleri zenginleştirmek isteyen vatandaşlar, kullandıkları kelimelerin eş anlamlılarını araştırıyor. Günlük konuşmalarda sık kullanılan kelimeler arasında, şans kelimesi de yer alıyor. Şans eş anlamlısı, aslında duymaya aşina olduğumuz bir kelime. Bu kelimenin tanımı ve eş anlamlısı, başta TDK sözlüğü olmak üzere pek çok sözlükte yer alıyor. Buna göre, şans kelimesi eş anlamlısı, başka bir deyişle anlamadaşı nedir? Aşağıda, şans eş anlamlısı ve tanımı yer alıyor!

ŞANS EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Şans sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler kadem, meymenet, talih, uğur ve yol sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ŞANS NE DEMEK?

Şans kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Şans, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Şans kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

  • Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek
  • Bir olayın olabilirliği
  • Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum

ŞANS KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

"Bir hafta içinde kayıplar ve kazanmalarla şansım değişti."

ŞANS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- şansa bırakmak
- şansa kalmak
- şansı dönmek
- şansı yaver gitmek
- şans tanımak

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Şans Eş Anlamlısı Nedir? Şansın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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