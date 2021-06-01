Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi ile ilgili akıllardaki tüm soruların yanıtlarını verdi. Milli Eğitim Bakanı düzenlediği basın toplantısında telafi eğitiminin neden gerelkli olduğuna değindi, yüz yüze eğitim kararını ele aldı. Bakan Selçuk, okullarda telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını, nasıl olacağını detayları ile anlatırken, birinci sınıf öğrencilerine okuma-yazma taraması yapılacağını da bildirdi. Peki, okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Okullarda telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika yüz yze eğitim ve telafi eğitimi açıklamasının tüm detayları...