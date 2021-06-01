Sınavlarda ve bulmacalarda sıkça rastlanan eş anlamlı sözcükler internetin en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Tane kelimesi de bu bağlamda sorgulanıyor. Günlük hayatın pek çok alanında kullanılan tane kelimesi anlamı, kökeni ve eş anlamlısı açısından inceleniyor. Tane eş anlamlısı nedir sorgusu öğrenciler ve araştırmacılar tarafından aratılıyor. İşte tanenin eş anlamlısı olan sözcük ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgi…

TANE NE DEMEK TDK

TDK tane anlamı olarak "Tek başına bir varlık olarak ele alınabilen, düşünülebilen şeyler için sayı birimi olarak kullanılan sözcük" tanımını yapmaktadır (Üç tane kalem, on tane ekmek). Ayrıca bazı bitkilerin tohumunu ya da çekirdekli küçük meyvesini karşılayan bu tanım, yuvarlak küçük cisimleri tanımlamak için de kullanılır (dolu tanesi, kar tanesi, kum tanesi).

TANENİN EŞ ANLAMLISI

Farsça kökenli olan tanenin eş anlamlısı adet olarak karşımıza çıkar. Bu iki kelime birbirinin anlamını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra kıta, parça ve pare sözcükleri de bu listeye dâhil edilebilir. Zıt anlamlısı olmayan tane kelimesinin eş anlamlısı olan adet, sayma işleminde kullanılır. Tane kelimesinin kullanım alanı hesap ve matematik işlemlerinin olduğu her yer olarak gösterilebilir.

TANE KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK KULLANIMLAR

Mısır, buğday gibi tahılların tohumlarının ya da meyvelerinin tane durumuna gelmesine halk arasında "tane bağlamak" adı verilir. Ayrıca bu kelime ikileme şeklinde de karşımıza çıkar ve "tek tek, teker teker" anlamı katar (yağmur tane tane yağıyordu). Soyut anlamda kullanımı ise "tane tane konuşmak" örneğinde olduğu gibi "sözcükleri açık ve anlaşılır şekilde dile getirmek" anlamını verir.

"Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri görüyorum." (Memduh Şevket Esendal)

Tane tane dolu yağıyordu.

Bir çay kaşığına yaklaşık yüz yirmi pirinç tanesi sığar.

Annem 3 tane ekmek istedi.