Tüm çabamız eğitimde fırsat adaleti sağlamak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde Borsa İstanbul, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji sponsorluğunda düzenlenen ve pandemide dijital eğitim dönüşümünün ele alındığı 'Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi' başlıklı çevrimiçi toplantıda konuştu. Çocukların dürüstlük, sorumluluk, özgüven, sabır, vatan sevgisi, disiplin, insana ve toplumsal hayata sevgi, çevreye saygı gibi beceriler kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modelini hayata geçirmenin çabası içinde olduklarını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:2023 eğitim vizyonumuzla bu çabamızın düşünsel temellerini ve yol haritasını belirledik. Eğitimimizin olmazsa olmazlarından fırsat adaleti sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Eğitimde fırsat adaleti Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde yer alan nitelikli eğitim maddesinin de ana fikrini oluşturuyor. Küresel salgın tüm dünyada olduğu gibi eğitimin kalitesini belirleyen fırsat adaletine işaret ediyor. Bu ilkeyi biz de uzaktan eğitimde önceledik.Mart 2020'de okulları yüz yüze eğitime kapatınca, kısa sürede TRT ile işbirliği yaparak EBA televizyonunu kurduk. EBA platformu dünyada eğitim kategorisinde en fazla ziyaret edilen web sitesi oldu. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonu ile EBA'da günde yaklaşık 3 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor. Ayrıca binlerce EBA destek ve gezici araçlarımızla öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Öte yandan içinde 25 GB interneti olan 700 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğrencilerimize dağıttık.Öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış biçimini kazanması en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi çalışmalarımızın ekseninde yer alıyor. Öğretmen eğitimlerini Türk milli eğitim tarihinin en üst düzeyine çıkardık. Ayrıca yine eğitimin niteliğinde artışın sadece bilen değil yapabilen çocuklar yetiştirmekle sağlanacağını görüyoruz. Bunun için okullarımızda robotik, ahşap, seramik, teknoloji gibi alanlarda yaklaşık 10 bin tasarım beceri atölyesi açık. Burada hedefimiz 50 bin okula 100 bin atölye kurmak. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş de, dünyada eğitimin önündeki en önemli engellerden birinin fırsat eşitsizliği olduğuna dikkat çekerek, "Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden bir tanesi; eğitimde kadın-erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanmasıdır. Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.