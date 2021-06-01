Üniversiteliler, hobi bahçesiyle sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Tan, kurumsal sorumluluk ve etik değerler konulu bir proje kapsamında hazırladıkları hobi bahçesinde öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kaynaşırken aynı zamanda ürettikleri ürünleri satarak bütçelerine katkı sağladıklarını anlattı.

Öğrencilerin, kampüste daha fazla zaman geçirmesi için bu sırada da toprakla uğraşarak negatif enerjilerini atmalarını hedefleyen projede 8 bin 20 metrekarelik 48 metre kare olacak şekilde 167 parsele ayrıldı. Her bir parsel ise bir öğrenciye tahsis edilmiş oldu.

ÖĞRENCİLERİMİZE BİR GELİR KAPISI

Prof Dr. Tan; "Pandemiden önce öğrencilerimiz çok düşük fiyata kafelerde veya başka bir alanlarda çalışıyor ve çok yoruluyorlardı. Bir amacımız da bu tarlaları öğrencilerimize verip hem üretim yapmalarını hem de ürettiklerini satıp bütçelerine katkı sağlamak. Ama araya pandemi girince bazı öğrencilerimiz gittiklerinden tam manası ile amacımıza ulaşamadık. Şu anda bahçelerimizin 100 parselinden fazlası ekiliyor. Tabi pandemi nedeniyle öğrencilerimiz gittiğinden, boş kalan parselleri öğretim üyeleri hocalarımız aileleri ile birlikte ekiyor. Üniversitemizde olan öğrencilerimiz bahçelerini ekiyor. İnşallah normalleşmeye dönerek okullarımız açıldığında boş olan alanları öğrencilerimiz ekmeyi sürdürecek." dedi.

BU BAHÇELER KAYNAŞMAYI SAĞLADI

Bu bahçeler sosyal kaynaşmayı sağladığını belirten Tan; "Bu bahçelerimizin bir yararı da, aynı üniversite içinde değişik fakültelerde olan öğretim üyeleri daha önce birbirlerini görme ve tanışma fırsatı olmazken bu bahçeler sayesinde bu eksiklik giderildi. Haftanın belirli günleri veya mesai bitiş saatinde bahçelerine gelip aileleri ile birlikte çeşitli fideler ekiyor. Öğretim üyeleri, komşu bahçeler sayesinde birbirleri ile görüşüyorlar, tanışıyorlar. Hatta aileleri de birbirleri ile tanışma fırsatı buluyor. Bahçelerimiz, şu günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği yeniden sağladı. Ayrıca derslerinin ve günün yorgunluğunu bu bahçelerde aileleri birlikte zaman geçirerek atıyorlar, aileleri ile birlikte ekip, biçiyor ve birlikte üretiyorlar." şeklinde konuştu.

ATA TOHUMLARIMIZI BURADA YETİŞİYOR

Rektörlük tarafından temin edilen ürünleri de ektiklerini belirten Tan; "Rektörümüzün değişik yerlerden temin ettiği ata tohumları bu bahçelere ekilerek, bu tohumların yok olmaması sağlayarak sahip çıktık. Burada ata tohumlarımız yeşermeye başladı. İnşallah ata tohumlarımızdan ektiğimiz ürünlerin hasadını da yapacağız, ayrıca iler ki zamanlarda çeşitli yarışmalarda düzenleyeceğiz, en güzel bahçe sahibi gibi." ifadelerini kullandı.

YABANCI ÖĞRENCİLERİMİZLERE DE BU BAHÇELERDEN TAHSİL ETTİK

Üniversite okuyan yabancı öğrencilerin Türk toplumunu tanıma ve Türk ürünlerini bu bahçelerde görme fırsatı bulduklarını belirten İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Özcan; bu bahçe sayesinde yabancı öğrencilerin de ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olduğunu belirtti.

Proje yürütücülerinden olan Doç. Dr. Zeynep Özcan; "Burada yabancı öğrencilerimiz de özellikle ülkelerinde olan ve bizim ülkemizde yetişmeyen ürünleri getirip ekiyorlar. Onlarla birlikte bu bahçelerde ekip biçiyoruz. Onlar Türk insanının ne kadar yardımsever, paylaşımcı ve dost olduğunu görüyorlar ve yaşıyorlar. Onlara ailelerine aratmıyoruz. Memleketlerine gittiklerinde ülkemizin tanıtımı için gönüllü elçileri oluyorlar." diye konuştu.

Çadlı Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Salih Coşkun; "Ben burada salatalık ve domates ektim, onların nasıl yetiştirileceğini öğrendim. Ülkeme döndüğümde salatalık ve domates yetiştireceğim, çünkü bizim orada yok." dedi.

Yemenli öğrenci Nura Cemal ise; Yemen'den kahve fidanı getirip ekeceğini belirterek; "Bahçemde kahve yetiştireceğim, ayrıca güzel kokulu çiçeklerin nasıl ekilip büyütüldüğünü öğrenmek için güzel kokulu çiçekler ektim. Yemen'e bu çiçekleri götürüp ekeceğim, Yemen'de güzel kokulu çiçekler yok." açıklamasında bulundu.